Появились кадры крушения грузового Boeing-737 DHL в Вильнюсе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате падения самолета погиб пилот
В результате падения самолета погиб пилот Фото:

Появилась видеозапись крушения грузового самолета Boeing-737 компании DHL, которую зафиксировал видеорегистратор в окрестностях Вильнюса, Литва. Согласно последним данным, один из пилотов погиб в результате катастрофы, еще трое получили травмы.

На видео отчетливо заметно зарево взрыва вдалеке. Кадры публикует telegram-канал Shot. После падения самолета на месте происшествия возник сильный пожар. Жители близлежащего дома, находившегося вблизи от места катастрофы, не пострадали благодаря тому, что воздушное судно обошло здание стороной, избежав столкновения.

По ранее поступившим сведениям от агентства Reuters, стало известно, что грузовой самолет, принадлежащий немецкой транспортной компании DHL, потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса. Предположительно, его маршрут пролегал из Лейпцига в Вильнюс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появилась видеозапись крушения грузового самолета Boeing-737 компании DHL, которую зафиксировал видеорегистратор в окрестностях Вильнюса, Литва. Согласно последним данным, один из пилотов погиб в результате катастрофы, еще трое получили травмы. На видео отчетливо заметно зарево взрыва вдалеке. Кадры публикует telegram-канал Shot. После падения самолета на месте происшествия возник сильный пожар. Жители близлежащего дома, находившегося вблизи от места катастрофы, не пострадали благодаря тому, что воздушное судно обошло здание стороной, избежав столкновения. По ранее поступившим сведениям от агентства Reuters, стало известно, что грузовой самолет, принадлежащий немецкой транспортной компании DHL, потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса. Предположительно, его маршрут пролегал из Лейпцига в Вильнюс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...