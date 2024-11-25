Появились кадры крушения грузового Boeing-737 DHL в Вильнюсе

Появилась видеозапись крушения грузового самолета Boeing-737 компании DHL, которую зафиксировал видеорегистратор в окрестностях Вильнюса, Литва. Согласно последним данным, один из пилотов погиб в результате катастрофы, еще трое получили травмы.
На видео отчетливо заметно зарево взрыва вдалеке. Кадры публикует telegram-канал Shot. После падения самолета на месте происшествия возник сильный пожар. Жители близлежащего дома, находившегося вблизи от места катастрофы, не пострадали благодаря тому, что воздушное судно обошло здание стороной, избежав столкновения.
По ранее поступившим сведениям от агентства Reuters, стало известно, что грузовой самолет, принадлежащий немецкой транспортной компании DHL, потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса. Предположительно, его маршрут пролегал из Лейпцига в Вильнюс.
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