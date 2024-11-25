Грузовой самолет рухнул на жилой дом Вильнюсе: что известно о состоянии жильцов и экипажа судна

При крушении самолета в Литве погиб один человек
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Самолет выполнял рейс из Лейпцига
Самолет выполнял рейс из Лейпцига Фото:

Грузовой самолет DHL, летевший из Лейпцига, упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта Вильнюса. Об этом сообщили представители аэропорта и литовской полиции. Один человек погиб. Подробности о произошедшем — в материале URA.RU.

Кто находился на борту самолета

Представитель аэропорта Марюс Зелянюс сообщил, что на борту разбившегося самолета находились четыре человека. Согласно предварительной информации, это два пилота и два сотрудника компании DHL, сообщила радиостанция LRT.

Кто пострадал в результате катастрофы

Согласно сообщениям портала Delfi, в больницу были доставлены два человека, один из которых позже скончался. Все жильцы дома в Вильнюсе, на который упал самолет, остались живы.

Что известно о самолете и его маршруте

Самолет выполнял рейс из Лейпцига и, предположительно, принадлежал испанской авиакомпании Swiftair, осуществляя полет по заказу DHL. Согласно информации с сайта FlightAware, самолет Boeing 737-400 вылетел из немецкого аэропорта в 05:08 мск.

По данным портала FlightAware, самолет вылетел из Лейпцига
По данным портала FlightAware, самолет вылетел из Лейпцига
Фото:

Причина крушения грузового самолета в Литве пока неизвестна, информации о его грузе нет, сообщают СМИ со ссылкой на гендиректора местного DHL. Свидетели рассказывают о перекрытии дорожного участка в районе происшествия.

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Грузовой самолет DHL, летевший из Лейпцига, упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта Вильнюса. Об этом сообщили представители аэропорта и литовской полиции. Один человек погиб. Подробности о произошедшем — в материале URA.RU. Кто находился на борту самолета Представитель аэропорта Марюс Зелянюс сообщил, что на борту разбившегося самолета находились четыре человека. Согласно предварительной информации, это два пилота и два сотрудника компании DHL, сообщила радиостанция LRT. Кто пострадал в результате катастрофы Согласно сообщениям портала Delfi, в больницу были доставлены два человека, один из которых позже скончался. Все жильцы дома в Вильнюсе, на который упал самолет, остались живы. Что известно о самолете и его маршруте Самолет выполнял рейс из Лейпцига и, предположительно, принадлежал испанской авиакомпании Swiftair, осуществляя полет по заказу DHL. Согласно информации с сайта FlightAware, самолет Boeing 737-400 вылетел из немецкого аэропорта в 05:08 мск. Причина крушения грузового самолета в Литве пока неизвестна, информации о его грузе нет, сообщают СМИ со ссылкой на гендиректора местного DHL. Свидетели рассказывают о перекрытии дорожного участка в районе происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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