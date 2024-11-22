Медведев: Россия нарастила в 8 раз выпуск танков за последние годы

В последние три года Россия значительно нарастила выпуск танков, увеличив его почти в восемь раз. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании, которое состоялось после его визита на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.
«За последние три года в войска новых и отремонтированных танков — их количество, поставка увеличилась практически в восемь раз», — заявил Медведев. Видео совещания опубликовано на официальной странице зампреда Совбеза в соцсети «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что с 2022 года производство танков значительно возросло. Коллектив завода работает практически круглосуточно, демонстрируя при этом «боевой труд», заключил Медведев.
21 ноября URA.RU сообщило о визите Дмитрия Медведева на «Уралвагонзавод». В его планах был также разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым о наборе контрактников. Медведева сопровождали полпред президента в УрФО Артем Жога и глава региона. Вечером 22 ноября он покинул завод.
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