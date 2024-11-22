Медведев: Россия нарастила в 8 раз выпуск танков за последние годы

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Производство танков существенно наращивается, заявил Медведев
Производство танков существенно наращивается, заявил Медведев Фото:

В последние три года Россия значительно нарастила выпуск танков, увеличив его почти в восемь раз. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании, которое состоялось после его визита на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

«За последние три года в войска новых и отремонтированных танков — их количество, поставка увеличилась практически в восемь раз», — заявил Медведев. Видео совещания опубликовано на официальной странице зампреда Совбеза в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что с 2022 года производство танков значительно возросло. Коллектив завода работает практически круглосуточно, демонстрируя при этом «боевой труд», заключил Медведев.

21 ноября URA.RU сообщило о визите Дмитрия Медведева на «Уралвагонзавод». В его планах был также разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым о наборе контрактников. Медведева сопровождали полпред президента в УрФО Артем Жога и глава региона. Вечером 22 ноября он покинул завод.

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В последние три года Россия значительно нарастила выпуск танков, увеличив его почти в восемь раз. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании, которое состоялось после его визита на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. «За последние три года в войска новых и отремонтированных танков — их количество, поставка увеличилась практически в восемь раз», — заявил Медведев. Видео совещания опубликовано на официальной странице зампреда Совбеза в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что с 2022 года производство танков значительно возросло. Коллектив завода работает практически круглосуточно, демонстрируя при этом «боевой труд», заключил Медведев. 21 ноября URA.RU сообщило о визите Дмитрия Медведева на «Уралвагонзавод». В его планах был также разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым о наборе контрактников. Медведева сопровождали полпред президента в УрФО Артем Жога и глава региона. Вечером 22 ноября он покинул завод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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