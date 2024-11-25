Мэрия Екатеринбурга меняет куратора школ в вотчине «Реновы» — на фоне жалоб и подозрений

Глава управления образования Академического района Миронова ушла в отставку
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Ольга Миронова написала заявление по собственному Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга сменили начальника управления образования: фамилия Ольги Мироновой 25 ноября пропала с сайта администрации, заметил корреспондент URA.RU. По словам источника агентства, отставка связана с позицией горадминистрации.

«К работе Мироновой были определенные претензии, касающиеся некоторых ее менеджерских решений и практик. На это наслоилось большое количество жалоб, в том числе от директоров школ и детсадов. И определенные подозрения в адрес Мироновой», — объяснил собеседник в одном из районных учреждений. В мэрии URA.RU при этом заявили лишь, что Миронова написала заявление по собственному желанию.

Еще один источник уточнил, что, по его данным, Миронова была креатурой префектуры. Но поддерживающая ее и в целом район группа компаний «Ренова» в ситуацию не вмешивалась.

А третий собеседник связал увольнение Мироновой с проводимой новым руководителем городского департамента образования Инной Гумбатовой оценкой эффективности управленцев на местах и внедряемыми ею новыми принципами в работе. Гумбатова возглавила департамент в начале июня, сменив ставшего профильным вице-мэром Константина Шевченко.

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В Академическом районе Екатеринбурга сменили начальника управления образования: фамилия Ольги Мироновой 25 ноября пропала с сайта администрации, заметил корреспондент URA.RU. По словам источника агентства, отставка связана с позицией горадминистрации. «К работе Мироновой были определенные претензии, касающиеся некоторых ее менеджерских решений и практик. На это наслоилось большое количество жалоб, в том числе от директоров школ и детсадов. И определенные подозрения в адрес Мироновой», — объяснил собеседник в одном из районных учреждений. В мэрии URA.RU при этом заявили лишь, что Миронова написала заявление по собственному желанию. Еще один источник уточнил, что, по его данным, Миронова была креатурой префектуры. Но поддерживающая ее и в целом район группа компаний «Ренова» в ситуацию не вмешивалась. А третий собеседник связал увольнение Мироновой с проводимой новым руководителем городского департамента образования Инной Гумбатовой оценкой эффективности управленцев на местах и внедряемыми ею новыми принципами в работе. Гумбатова возглавила департамент в начале июня, сменив ставшего профильным вице-мэром Константина Шевченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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