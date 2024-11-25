Синоптики предупредили свердловчан о загрязнении воздуха

В Свердловской области загрязнится воздух из-за неблагоприятных погодных условий. Предупреждение с 25 по 30 ноября опубликовано на сайте Уралгидрометцентра.
«С 20:00 25 ноября до 20:00 30 ноября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия — прим. URA.RU) первой степени опасности», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало, когда морозы сменят оттепель на Среднем Урале. Тепло должно сохраниться еще неделю с 25 ноября по 1 декабря.
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