Синоптики предупредили свердловчан о загрязнении воздуха

В Свердловской области объявили опасность загрязнения воздуха 25-30 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики ввели режим первой степени опасности
Синоптики ввели режим первой степени опасности Фото:

В Свердловской области загрязнится воздух из-за неблагоприятных погодных условий. Предупреждение с 25 по 30 ноября опубликовано на сайте Уралгидрометцентра.

«С 20:00 25 ноября до 20:00 30 ноября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия — прим. URA.RU) первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, когда морозы сменят оттепель на Среднем Урале. Тепло должно сохраниться еще неделю с 25 ноября по 1 декабря.

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В Свердловской области загрязнится воздух из-за неблагоприятных погодных условий. Предупреждение с 25 по 30 ноября опубликовано на сайте Уралгидрометцентра. «С 20:00 25 ноября до 20:00 30 ноября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия — прим. URA.RU) первой степени опасности», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, когда морозы сменят оттепель на Среднем Урале. Тепло должно сохраниться еще неделю с 25 ноября по 1 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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