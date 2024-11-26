В Челябинске за год средние зарплаты водителей выросли на 27% до 121 тысяч 456 рублей в месяц. Причиной стал дефицит данных кадров и увеличение автопарков. Больше всех среди данных специалистов зарабатывают водители-дальнобойщики. Их зарплата увеличилась на 50% до 204 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинске средние зарплатные предложения для водителей по итогам осени 2024 года выросли на 27% за год. Заработок специалистов в данной сфере достиг 121 тысячи 456 рублей. В то же время больше всех зарабатывают водители-дальнобойщики, которым работодатели готовы платить 204 тысячи 611 рублей в месяц. Рост их зарплат за год составил 50%», — сообщили в пресс-службе.
На втором месте по заработку оказались водители самосвала, чья зарплата за год выросла на 33% до 114 тысяч 112 рублей в месяц. На третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий — водители-экспедиторы. За месяц специалистам данной профессии платят 110 тысяч 649 рублей. Заработок данных специалистов увеличился на 28% за год.
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