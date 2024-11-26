Свердловские власти вручили активной молодежи награды от Путина. Фото

26 ноября 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Торжественное награждение провели в ККТ «Космос» Фото: Дом молодежи Свердловской области В Екатеринбурге в ККТ «Космос» состоялось торжественное событие, организованное Региональным Домом молодежи при поддержке министерства образования и молодежной политики Свердловской области, где подвели итоги работы за 2024 год перед полуторатысячной аудиторией. На мероприятии присутствовали вице-губернатор Олег Чемезов, исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Светлана Тренихина и другие, рассказали URA.RU организаторы мероприятия. «Спасибо вам, ребята, за то, что вы делаете, за вашу инициативу, за ваше неравнодушие, за ваш образ жизни и образ мыслей. Правительство Свердловской области, конечно, радуется, что у него есть такие помощники. Потому что благодаря вам наш регион прославился на всю Россию. Мы стали обладателями одной из премий, мы получили федеральные деньги, благодаря чему мы провели еще больше мероприятий, отремонтировали дома молодежи, создали новые активности для вас», — сказал Чемезов, пообещав поддерживать инициативы молодых. На мероприятии были вручены благодарственные письма президента РФ и награды за особые достижения в различных сферах деятельности. Среди награжденных — руководитель Свердловского отделения Российских студенческих отрядов Татьяна Дегтярева, волонтер Николай Мешкорудников, директор областного медколледжа Ирина Левина и начальник отдела молодежной политики Дома молодежи Алина Смирнова. Тренихина наградила победителей конкурса «Лучший работник и лучшее учреждение в сфере государственной молодежной политики Свердловской области». Ее зам — Денис Протасов — награждал участников нескольких проектов регионального Дома молодежи и победителей проекта «Уральская креативная неделя». В ходе мероприятия директор Дома молодежи Наталья Лытина отметила самых инициативных и творческих участников, приехавших со всех уголков региона. «В этом году очень много ребят пришли к нам именно с инициативами, реализовать какие-то проекты, и мы всегда рады вас поддерживать», — подчеркнула она и провела награждение оставшихся победителей. После официальной части состоялся концерт группы «Корни». Группа исполнила композиции «Плакала береза», «Я теряю корни» и другие хиты. Под конец концерта громкими овациями зрители проводили артистов. Фото: Дом молодежи Свердловской области Фото: Дом молодежи Свердловской области Фото: Дом молодежи Свердловской области Фото: Дом молодежи Свердловской области Фото: Дом молодежи Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в ККТ «Космос» состоялось торжественное событие, организованное Региональным Домом молодежи при поддержке министерства образования и молодежной политики Свердловской области, где подвели итоги работы за 2024 год перед полуторатысячной аудиторией. На мероприятии присутствовали вице-губернатор Олег Чемезов, исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Светлана Тренихина и другие, рассказали URA.RU организаторы мероприятия. «Спасибо вам, ребята, за то, что вы делаете, за вашу инициативу, за ваше неравнодушие, за ваш образ жизни и образ мыслей. Правительство Свердловской области, конечно, радуется, что у него есть такие помощники. Потому что благодаря вам наш регион прославился на всю Россию. Мы стали обладателями одной из премий, мы получили федеральные деньги, благодаря чему мы провели еще больше мероприятий, отремонтировали дома молодежи, создали новые активности для вас», — сказал Чемезов, пообещав поддерживать инициативы молодых. На мероприятии были вручены благодарственные письма президента РФ и награды за особые достижения в различных сферах деятельности. Среди награжденных — руководитель Свердловского отделения Российских студенческих отрядов Татьяна Дегтярева, волонтер Николай Мешкорудников, директор областного медколледжа Ирина Левина и начальник отдела молодежной политики Дома молодежи Алина Смирнова. Тренихина наградила победителей конкурса «Лучший работник и лучшее учреждение в сфере государственной молодежной политики Свердловской области». Ее зам — Денис Протасов — награждал участников нескольких проектов регионального Дома молодежи и победителей проекта «Уральская креативная неделя». В ходе мероприятия директор Дома молодежи Наталья Лытина отметила самых инициативных и творческих участников, приехавших со всех уголков региона. «В этом году очень много ребят пришли к нам именно с инициативами, реализовать какие-то проекты, и мы всегда рады вас поддерживать», — подчеркнула она и провела награждение оставшихся победителей. После официальной части состоялся концерт группы «Корни». Группа исполнила композиции «Плакала береза», «Я теряю корни» и другие хиты. Под конец концерта громкими овациями зрители проводили артистов.