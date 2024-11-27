Политика Депутат Нилов указал на причины ужесточения миграционного законодательства в России Депутат Нилов: изменения в миграционной политике вызваны недовольством россиян 27 ноября 2024 в 15:56 Размер текста - 17 + В новом выпуске подкаста обсудили изменения в миграционной политике РФ URA.RU Ряд законопроектов, направленных на изменение действующего миграционного законодательства, прежде всего сформирован запросом россиян, которых тревожит нарастающий градус социальной напряженности. Об этом сообщил в новом выпуске шоу «По Фактам» депутат Госдумы Ярослав Нилов. «У нас начали периодически возникать разного рода конфликты на межнациональной, межконфессиональной почве. Начали звучать попытки каким-либо образом навязать иную субкультуру, традиции и обычаи. Местное население негативно это воспринимает. Многие говорят о своей неуверенности, чувстве небезопасности и тревожности. И все это порождало градус социальной напряженности, который лишь усилился резонансными преступлениями, событиями, драками и прочим», — рассказал Нилов в новом подкасте. При этом, по словам депутата, не стоит полностью перекрывать миграционные потоки. Россия все еще нуждается в трудовых мигрантах из разных стран. Изменения в этой сфере должны устранить перегруженность некоторых социальных структур, добавить системность и целостность миграционной политике России, считает Нилов. Подробнее об изменениях в этой сфере, рассказали в новом выпуске шоу «По Фактам». Смотрите в VK Видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ряд законопроектов, направленных на изменение действующего миграционного законодательства, прежде всего сформирован запросом россиян, которых тревожит нарастающий градус социальной напряженности. Об этом сообщил в новом выпуске шоу «По Фактам» депутат Госдумы Ярослав Нилов. «У нас начали периодически возникать разного рода конфликты на межнациональной, межконфессиональной почве. Начали звучать попытки каким-либо образом навязать иную субкультуру, традиции и обычаи. Местное население негативно это воспринимает. Многие говорят о своей неуверенности, чувстве небезопасности и тревожности. И все это порождало градус социальной напряженности, который лишь усилился резонансными преступлениями, событиями, драками и прочим», — рассказал Нилов в новом подкасте. При этом, по словам депутата, не стоит полностью перекрывать миграционные потоки. Россия все еще нуждается в трудовых мигрантах из разных стран. Изменения в этой сфере должны устранить перегруженность некоторых социальных структур, добавить системность и целостность миграционной политике России, считает Нилов. Подробнее об изменениях в этой сфере, рассказали в новом выпуске шоу «По Фактам». Смотрите в VK Видео. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям