Депутат Нилов указал на причины ужесточения миграционного законодательства в России

Ряд законопроектов, направленных на изменение действующего миграционного законодательства, прежде всего сформирован запросом россиян, которых тревожит нарастающий градус социальной напряженности. Об этом сообщил в новом выпуске шоу «По Фактам» депутат Госдумы Ярослав Нилов.
«У нас начали периодически возникать разного рода конфликты на межнациональной, межконфессиональной почве. Начали звучать попытки каким-либо образом навязать иную субкультуру, традиции и обычаи. Местное население негативно это воспринимает. Многие говорят о своей неуверенности, чувстве небезопасности и тревожности. И все это порождало градус социальной напряженности, который лишь усилился резонансными преступлениями, событиями, драками и прочим», — рассказал Нилов в новом подкасте.
При этом, по словам депутата, не стоит полностью перекрывать миграционные потоки. Россия все еще нуждается в трудовых мигрантах из разных стран. Изменения в этой сфере должны устранить перегруженность некоторых социальных структур, добавить системность и целостность миграционной политике России, считает Нилов.
Подробнее об изменениях в этой сфере, рассказали в новом выпуске шоу «По Фактам». Смотрите в
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