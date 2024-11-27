Депутат Нилов указал на причины ужесточения миграционного законодательства в России

Депутат Нилов: изменения в миграционной политике вызваны недовольством россиян
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В новом выпуске подкаста обсудили изменения в миграционной политике РФ
В новом выпуске подкаста обсудили изменения в миграционной политике РФ

Ряд законопроектов, направленных на изменение действующего миграционного законодательства, прежде всего сформирован запросом россиян, которых тревожит нарастающий градус социальной напряженности. Об этом сообщил в новом выпуске шоу «По Фактам» депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«У нас начали периодически возникать разного рода конфликты на межнациональной, межконфессиональной почве. Начали звучать попытки каким-либо образом навязать иную субкультуру, традиции и обычаи. Местное население негативно это воспринимает. Многие говорят о своей неуверенности, чувстве небезопасности и тревожности. И все это порождало градус социальной напряженности, который лишь усилился резонансными преступлениями, событиями, драками и прочим», — рассказал Нилов в новом подкасте.

При этом, по словам депутата, не стоит полностью перекрывать миграционные потоки. Россия все еще нуждается в трудовых мигрантах из разных стран. Изменения в этой сфере должны устранить перегруженность некоторых социальных структур, добавить системность и целостность миграционной политике России, считает Нилов.

Подробнее об изменениях в этой сфере, рассказали в новом выпуске шоу «По Фактам». Смотрите в VK Видео.

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Ряд законопроектов, направленных на изменение действующего миграционного законодательства, прежде всего сформирован запросом россиян, которых тревожит нарастающий градус социальной напряженности. Об этом сообщил в новом выпуске шоу «По Фактам» депутат Госдумы Ярослав Нилов. «У нас начали периодически возникать разного рода конфликты на межнациональной, межконфессиональной почве. Начали звучать попытки каким-либо образом навязать иную субкультуру, традиции и обычаи. Местное население негативно это воспринимает. Многие говорят о своей неуверенности, чувстве небезопасности и тревожности. И все это порождало градус социальной напряженности, который лишь усилился резонансными преступлениями, событиями, драками и прочим», — рассказал Нилов в новом подкасте. При этом, по словам депутата, не стоит полностью перекрывать миграционные потоки. Россия все еще нуждается в трудовых мигрантах из разных стран. Изменения в этой сфере должны устранить перегруженность некоторых социальных структур, добавить системность и целостность миграционной политике России, считает Нилов. Подробнее об изменениях в этой сфере, рассказали в новом выпуске шоу «По Фактам». Смотрите в VK Видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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