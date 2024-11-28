Сургутский телеведущий, пародировавший Лазарева, выступит с концертом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Большов из Сургута сочиняет поп-песни на лиричные темы
Сергей Большов из Сургута сочиняет поп-песни на лиричные темы Фото:

Телеведущий «СургутИнформ-ТВ» Сергей Большов выступит с концертом, на котором исполнит авторские лирические песни. Будучи школьником, он стал звездой интернета, пародируя Сергея Лазарева.

«Первый отклик от аудитории получил на „Студвесне“. Потом начал выступать по ХМАО, а в прошлом году состоялся мой первый большой сольный концерт. Всегда горел мечтой сделать яркое музыкальное шоу. Теперь же выйду на сцену с другой программой в формате аудиоспектакля в сопровождении инструментального бэнда. Поговорим о душевных терзаниях через призму моего творчества», — рассказал URA.RU Большов.

Сургутянин увлекается вокалом еще с детства, а с подросткового возраста сам сочиняет песни. «Пишу поп-музыку, раскрываю лиричную тему через образы людей, их переживания. Позиционирую себя как югорский артист, занимаюсь авторским творчеством — такого в ХМАО немного. У нас в Сургуте, например, есть творческие коллективы, но авторство слабо развито», — добавил собеседник агентства.

Известность будущему артисту принес видеоролик с переделанной песней Сергея Лазарева, которую тот исполнил на «Евровидении». «Когда я был девятиклассником, меня пригласили выступить на школьном выпускном у одиннадцатых классов. Под руководством Анны Краниной поставили номер „Бюджетная версия Сергея Лазарева“. Видео с этого выступления взорвало соцсети, сам Лазарев даже лайк поставил», — вспомнил Большов.

Ранее URA.RU рассказывало про другую вокалистку из Сургута Анну Колесникову. Она смогла пройти в финал музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Ради сургутянки председателю жюри Сергею Лазареву даже пришлось изменить правила проекта.

Сургутянин пишет поп-песни на лирические темы
Сургутянин пишет поп-песни на лирические темы
Фото:

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Телеведущий «СургутИнформ-ТВ» Сергей Большов выступит с концертом, на котором исполнит авторские лирические песни. Будучи школьником, он стал звездой интернета, пародируя Сергея Лазарева. «Первый отклик от аудитории получил на „Студвесне“. Потом начал выступать по ХМАО, а в прошлом году состоялся мой первый большой сольный концерт. Всегда горел мечтой сделать яркое музыкальное шоу. Теперь же выйду на сцену с другой программой в формате аудиоспектакля в сопровождении инструментального бэнда. Поговорим о душевных терзаниях через призму моего творчества», — рассказал URA.RU Большов. Известность будущему артисту принес видеоролик с переделанной песней Сергея Лазарева, которую тот исполнил на «Евровидении». «Когда я был девятиклассником, меня пригласили выступить на школьном выпускном у одиннадцатых классов. Под руководством Анны Краниной поставили номер „Бюджетная версия Сергея Лазарева“. Видео с этого выступления взорвало соцсети, сам Лазарев даже лайк поставил», — вспомнил Большов. Ранее URA.RU рассказывало про другую вокалистку из Сургута Анну Колесникову. Она смогла пройти в финал музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Ради сургутянки председателю жюри Сергею Лазареву даже пришлось изменить правила проекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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