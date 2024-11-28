Соцфонд ХМАО назвал даты выплат пособий и пенсий в декабре

Социальный фонд России в ХМАО назвал даты выплат пособий и пенсий в декабре. Югорчане начнут получать деньги с 3 декабря, в первую очередь выплаты коснутся матерей и беременных женщин, сообщает Фонд на своей официальной странице отделения в соцсети «Вконтакте».
«График выплат пособий и пенсий. 3 декабря 2024 года через банки поступит единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет», — сообщается на странице Фонда.
Ежемесячные выплаты из средств маткапитала будут зачислены 5 декабря. 6-го числа работающим родителям поступит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 5, 10, 18 и 20 декабря граждане получат пенсию через кредитные организации. По почте пособия и пенсии будут доставляться с 3-го по 30-е число.
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