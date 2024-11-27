Полицейские накрыли интим-салон в Нижневартовске

Полицейские Нижневартовска (ХМАО) вновь накрыли интим-салон, в который уже приходили с проверкой в августе. После прошлого рейда бордель не прекратил свою деятельность, сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.
«Полиция в очередной раз организовала проверку [интим-салона]. Его деятельность продолжается. В помещении находились три женщины, они доставлены в полицию, проводится проверка», — сообщили агентству в полиции.
Силовики вынесли из борделя всю мебель, чтобы пресечь работу нелегального салона. Сотрудницам грозит административная ответственность.
Ранее URA.RU писало, что полиция Нижневартовска накрыла бордель на улице Нефтяников. Он работал под видом массажного салона.
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