В ХМАО загорелась автозаправка. Видео

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На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» загорелась автомобильная заправка
На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» загорелась автомобильная заправка Фото:

На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», недалеко от Пыть-Яха (ХМАО) загорелась автомобильная заправка. Об этом сообщает МЧС региона в своем telegram-канале.

«Поступило сообщение о пожаре на автозаправочной станции на 695 километре автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ недалеко от города Пыть-Ях. Первые подразделения прибыли в 19:06. На момент прибытия происходило горение двух газовых колонок, стены здания и автомобиля», — сообщает telegram-канал ведомства.

К 19:30 пожарные ликвидировали горение на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, от пожара никто не пострадал, повреждены полуприцеп, автомобиль и здание.

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На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», недалеко от Пыть-Яха (ХМАО) загорелась автомобильная заправка. Об этом сообщает МЧС региона в своем telegram-канале. «Поступило сообщение о пожаре на автозаправочной станции на 695 километре автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ недалеко от города Пыть-Ях. Первые подразделения прибыли в 19:06. На момент прибытия происходило горение двух газовых колонок, стены здания и автомобиля», — сообщает telegram-канал ведомства. К 19:30 пожарные ликвидировали горение на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, от пожара никто не пострадал, повреждены полуприцеп, автомобиль и здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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