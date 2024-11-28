На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», недалеко от Пыть-Яха (ХМАО) загорелась автомобильная заправка. Об этом сообщает МЧС региона в своем telegram-канале.
«Поступило сообщение о пожаре на автозаправочной станции на 695 километре автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ недалеко от города Пыть-Ях. Первые подразделения прибыли в 19:06. На момент прибытия происходило горение двух газовых колонок, стены здания и автомобиля», — сообщает telegram-канал ведомства.
К 19:30 пожарные ликвидировали горение на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, от пожара никто не пострадал, повреждены полуприцеп, автомобиль и здание.
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