У певицы из ХМАО, пародировавшую Ани Лорак, появился шанс вернуться в проект ТНТ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянка Анастасия Чистякова перевоплотилась в Ани Лорак на шоу «Ярче звезд»
Сургутянка Анастасия Чистякова перевоплотилась в Ани Лорак на шоу «Ярче звезд» Фото:

У певицы из Сургута (ХМАО) Анастасии Чистяковой, покорившей жюри вокально-пародийного шоу «Ярче звезд», появился шанс вернуться в проект. Сургутянка выступила на сцене в образе Ани Лорак, но не прошла в финал.

«Я победила в зрительском голосовании, но жюри не выбрали меня финалисткой. Но перед финалом нас ждет волнительный выпуск, где жюри будет принимать решение, кого из участников сезона они вернут в проект и дадут возможность побороться за главный приз в финале (5 миллионов рублей — прим.ред.)», — рассказала Чистякова в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Сургутянка заявилась во второй сезон шоу на ТНТ «Ярче звезд». Вместе с двумя соперницами ей предстояло перевоплотиться в образ певицы Ани Лорак. «Артистка, которую я пародирую — дива. Стоит ей выйти на сцену, сразу весь мир у ее ног. Мне кажется, я обладаю схожей энергией», — поделилась Чистякова в эфире телеканала ТНТ.

В первом туре жюри посчитали Чистякову более похожей на Ани Лорак в сравнении с другими вокалистками. Девушки выступали на сцене втроем. «Она единственная, кто делал точное движение Ани Лорак», — заметил Алексей Чумаков. Кроме того, сургутянка также удивила звездных жюри своим нарядом. «Платье из нефти, как сказал Алексей Чумаков», — вспоминает Чистякова в своем блоге.

Анастасия Чистякова поразила жюри не только своим вокалом, а и нарядом
Анастасия Чистякова поразила жюри не только своим вокалом, а и нарядом
Фото:

Во втором туре четыре участника, победивших в «тройках», боролись за выход в финал. Чистякова выступила с сольным номером, исполнив песню Лорак «Солнце». «У меня пошли мурашки от вашего пения», — призналась актриса дубляжа Дарья Блохина. Несмотря на то, что сургутянка выиграла в зрительском голосовании, жюри решили выбрать Ксению, перевоплотившуюся в образ Мари Фредрикссон — вокалистки рок-группы Roxette.

Ранее URA.RU рассказывало про другую вокалистку из Сургута Анну Колесникову. Она смогла пройти в финал музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Ради сургутянки председателю жюри Сергею Лазареву даже пришлось изменить правила проекта.

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У певицы из Сургута (ХМАО) Анастасии Чистяковой, покорившей жюри вокально-пародийного шоу «Ярче звезд», появился шанс вернуться в проект. Сургутянка выступила на сцене в образе Ани Лорак, но не прошла в финал. «Я победила в зрительском голосовании, но жюри не выбрали меня финалисткой. Но перед финалом нас ждет волнительный выпуск, где жюри будет принимать решение, кого из участников сезона они вернут в проект и дадут возможность побороться за главный приз в финале (5 миллионов рублей — прим.ред.)», — рассказала Чистякова в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Сургутянка заявилась во второй сезон шоу на ТНТ «Ярче звезд». Вместе с двумя соперницами ей предстояло перевоплотиться в образ певицы Ани Лорак. «Артистка, которую я пародирую — дива. Стоит ей выйти на сцену, сразу весь мир у ее ног. Мне кажется, я обладаю схожей энергией», — поделилась Чистякова в эфире телеканала ТНТ. В первом туре жюри посчитали Чистякову более похожей на Ани Лорак в сравнении с другими вокалистками. Девушки выступали на сцене втроем. «Она единственная, кто делал точное движение Ани Лорак», — заметил Алексей Чумаков. Кроме того, сургутянка также удивила звездных жюри своим нарядом. «Платье из нефти, как сказал Алексей Чумаков», — вспоминает Чистякова в своем блоге. Во втором туре четыре участника, победивших в «тройках», боролись за выход в финал. Чистякова выступила с сольным номером, исполнив песню Лорак «Солнце». «У меня пошли мурашки от вашего пения», — призналась актриса дубляжа Дарья Блохина. Несмотря на то, что сургутянка выиграла в зрительском голосовании, жюри решили выбрать Ксению, перевоплотившуюся в образ Мари Фредрикссон — вокалистки рок-группы Roxette. Ранее URA.RU рассказывало про другую вокалистку из Сургута Анну Колесникову. Она смогла пройти в финал музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Ради сургутянки председателю жюри Сергею Лазареву даже пришлось изменить правила проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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