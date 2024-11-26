У певицы из Сургута (ХМАО) Анастасии Чистяковой, покорившей жюри вокально-пародийного шоу «Ярче звезд», появился шанс вернуться в проект. Сургутянка выступила на сцене в образе Ани Лорак, но не прошла в финал.
«Я победила в зрительском голосовании, но жюри не выбрали меня финалисткой. Но перед финалом нас ждет волнительный выпуск, где жюри будет принимать решение, кого из участников сезона они вернут в проект и дадут возможность побороться за главный приз в финале (5 миллионов рублей — прим.ред.)», — рассказала Чистякова в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Сургутянка заявилась во второй сезон шоу на ТНТ «Ярче звезд». Вместе с двумя соперницами ей предстояло перевоплотиться в образ певицы Ани Лорак. «Артистка, которую я пародирую — дива. Стоит ей выйти на сцену, сразу весь мир у ее ног. Мне кажется, я обладаю схожей энергией», — поделилась Чистякова в эфире телеканала ТНТ.
В первом туре жюри посчитали Чистякову более похожей на Ани Лорак в сравнении с другими вокалистками. Девушки выступали на сцене втроем. «Она единственная, кто делал точное движение Ани Лорак», — заметил Алексей Чумаков. Кроме того, сургутянка также удивила звездных жюри своим нарядом. «Платье из нефти, как сказал Алексей Чумаков», — вспоминает Чистякова в своем блоге.
Во втором туре четыре участника, победивших в «тройках», боролись за выход в финал. Чистякова выступила с сольным номером, исполнив песню Лорак «Солнце». «У меня пошли мурашки от вашего пения», — призналась актриса дубляжа Дарья Блохина. Несмотря на то, что сургутянка выиграла в зрительском голосовании, жюри решили выбрать Ксению, перевоплотившуюся в образ Мари Фредрикссон — вокалистки рок-группы Roxette.
Ранее URA.RU рассказывало про другую вокалистку из Сургута Анну Колесникову. Она смогла пройти в финал музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Ради сургутянки председателю жюри Сергею Лазареву даже пришлось изменить правила проекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!