Жители ХМАО массово выбивают себе зубы из-за гололеда

Жители ХМАО массово получают травмы зубов из-за сильного гололеда. Об этом рассказала URA.RU врач-стоматолог из Сургута Элина Бакиева.
«Дабы не лишиться зубов, я настоятельно рекомендую проявлять осторожность. Сейчас участились случаи, когда пациенты обращаются с отломанными либо выбитыми зубами», — сообщает стоматолог.
Врач поделилась подробной инструкцией, что делать, если вы все таки получили травму зуба. Во-первых, сохраняйте спокойствие и отыщите осколок зуба. Во-вторых, поместите фрагмент сломанного зуба в жидкую среду: физраствор, молоко или просто за щеку, и запишитесь к стоматологу. «Да, стоматолог может приклеить осколок зуба назад, не удивляйтесь!», — объясняет Бакиева.
Если же вы видите сильный отек, повреждение губы и зуб выпал полностью — счет идет на минуты. Промойте его, поместите во влажную среду и скорее обращайтесь к стоматологу, который вернет зуб в лунку. В идеале, добраться до доктора нужно за 20 минут, тогда прогноз будет хорошим.
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