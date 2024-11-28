Жители ХМАО массово выбивают себе зубы из-за гололеда

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматолог дала советы, как действовать при травме зуба
Стоматолог дала советы, как действовать при травме зуба Фото:

Жители ХМАО массово получают травмы зубов из-за сильного гололеда. Об этом рассказала URA.RU врач-стоматолог из Сургута Элина Бакиева.

«Дабы не лишиться зубов, я настоятельно рекомендую проявлять осторожность. Сейчас участились случаи, когда пациенты обращаются с отломанными либо выбитыми зубами», — сообщает стоматолог.

Врач поделилась подробной инструкцией, что делать, если вы все таки получили травму зуба. Во-первых, сохраняйте спокойствие и отыщите осколок зуба. Во-вторых, поместите фрагмент сломанного зуба в жидкую среду: физраствор, молоко или просто за щеку, и запишитесь к стоматологу. «Да, стоматолог может приклеить осколок зуба назад, не удивляйтесь!», — объясняет Бакиева.

Если же вы видите сильный отек, повреждение губы и зуб выпал полностью — счет идет на минуты. Промойте его, поместите во влажную среду и скорее обращайтесь к стоматологу, который вернет зуб в лунку. В идеале, добраться до доктора нужно за 20 минут, тогда прогноз будет хорошим.

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Жители ХМАО массово получают травмы зубов из-за сильного гололеда. Об этом рассказала URA.RU врач-стоматолог из Сургута Элина Бакиева. «Дабы не лишиться зубов, я настоятельно рекомендую проявлять осторожность. Сейчас участились случаи, когда пациенты обращаются с отломанными либо выбитыми зубами», — сообщает стоматолог. Врач поделилась подробной инструкцией, что делать, если вы все таки получили травму зуба. Во-первых, сохраняйте спокойствие и отыщите осколок зуба. Во-вторых, поместите фрагмент сломанного зуба в жидкую среду: физраствор, молоко или просто за щеку, и запишитесь к стоматологу. «Да, стоматолог может приклеить осколок зуба назад, не удивляйтесь!», — объясняет Бакиева. Если же вы видите сильный отек, повреждение губы и зуб выпал полностью — счет идет на минуты. Промойте его, поместите во влажную среду и скорее обращайтесь к стоматологу, который вернет зуб в лунку. В идеале, добраться до доктора нужно за 20 минут, тогда прогноз будет хорошим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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