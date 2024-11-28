Сургутяне раскупили VIP-билеты на концерт рок-группы «Пикник»

Жители Сургута (ХМАО) раскупили самые дорогие билеты в VIP-ложи на концерт группы «Пикник». Выступление легендарных рокеров запланировано весной 2025 года. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«Вас ждет видеошоу и лазерные инсталляции. Они дополнят атмосферу музыки группы», — следует из афиши. На момент публикации все VIP-билеты оказались раскуплены.
Также с гастролями в ХМАО приедет актер театра и кино Гоша Куценко. Он исполнит саундтреки к сериалам и фильмам, в которых сам снимался. А в Сургуте выступит экс-вокалистка группы «Комбинация» Алена Апина, исполнившая хит American Boy.
Ранее URA.RU сообщало, что в гастрольный тур SHAMANa добавился еще один город в ХМАО. Им стал Сургут.
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