Спикер думы ХМАО Хохряков поставил на место депутата Сердюка

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков поставил на место лидера фракции СРЗП Михаила Сердюка, пытавшегося протащить на обсуждение парламентариев инициативу по возврату прямых выборов мэров. Законопроект главного югорского эсера накануне завернул думский комитет по законодательству, но Сердюк попытался в обход регламента снова внести его в повестку заседания заксобрания, трансляция которого ведется на сайте думы.
«Вместе с тем считаю абсолютно нормальным, если депутаты оппозиционных фракций будут вносить предложения», — заявил Сердюк на заседании. Походя он, как и накануне на заседании комитетов, обхамил решение об отмене законодательной инbциативы, принятое юристами думы, департаментом внутренней политики и аппаратом губернатора, назвав их аргументы «дистрофическими».
Коллегу поддержал либерал-демократ Михаил Селюков, припомнив, что и ему аппарат думы и комитеты в свое время отклонили 14 инициатив. Депутаты назвали действия руководства думы «аппаратными уловками» и потребовали эксклюзивного права оппозиции на вынесение своих законопроектов непосредственно на заседания думы. Председатель Хохряков возразил, заявив, что действует строго по регламенту, и свернул дискуссию.
Ранее URA.RU писало о том, что законопроект главного югорского эсера о возвращении прямых выборов мэра не нашел поддержки и был отклонен. Вопрос был снят с повестки заседания думы, однако Сердюк попытался вновь поднять его на следующий день.
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