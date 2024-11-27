Югорская межрайонная прокуратура (ХМАО) заставила управляющую компанию «Технополис» выплатить бывшему сотруднику долг по зарплате в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.
«Руководство указанной организации имело задолженность по заработной плате и окончательному расчёту перед заявителем в размере более 500 тыс. рублей. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла в адрес руководителя общества представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщается на сайте прокуратуры.
Трудовые права югорчанина были восстановлены после вмешательства надзорного ведомства. Компания полностью погасила долг перед бывшим сотрудником.
Ранее агентство сообщало, что перевозчик из ХМАО задолжал сотрудникам 400 тысяч рублей зарплаты. После вмешательства прокуратуры предприятие погасило долг перед рабочими.
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