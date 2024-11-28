Челябинские сварщики и операторы станка зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц. Скрин

Авито: челябинским сварщикам предлагают наставника и 100 тысяч рублей в месяц
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Клипарт. Деньги. Челябинск, бухгалтерия, деньги, рубли
В Челябинске за год на 6% выросло число вакансий с менторами Фото:

В Челябинске по результатам осени 2024 года сварщики, которым предлагают при поступлении на работу наставника, могут зарабатывать 96 тысяч 711 рублей. А операторы станка с той же опцией получают 82 тысячи 384 рубля за месяц. Чисто вакансий с менторскими программами в данных сферах выросло на 89 и 82 процента соответственно, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«По итогам осени 2024 года в Челябинске число вакансий с менторскими программами больше всего выросло у менеджеров по работе с клиентами (+91%), сварщиков (+89%) и упаковщиков (+87%). При этом самые высокие зарплаты на вакансиях с программой наставничества предлагают сварщикам — 96 тысяч 711 рублей и операторам станка — 82 тысячи 384 рубля», — сообщили в пресс-службе.

В Челябинске осенью 2024 года число вакансий с менторскими программами выросло на 6% в сравнении с 2023 годом. При этом зачастую данную опцию предлагают не только офисным, но и рабочим специалистам. Многие челябинцы оценивают такую функцию на отлично.

В Челябинске среди всех вакансий, где предлагают наставника, больше всех получают сварщики
В Челябинске среди всех вакансий, где предлагают наставника, больше всех получают сварщики

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В Челябинске по результатам осени 2024 года сварщики, которым предлагают при поступлении на работу наставника, могут зарабатывать 96 тысяч 711 рублей. А операторы станка с той же опцией получают 82 тысячи 384 рубля за месяц. Чисто вакансий с менторскими программами в данных сферах выросло на 89 и 82 процента соответственно, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «По итогам осени 2024 года в Челябинске число вакансий с менторскими программами больше всего выросло у менеджеров по работе с клиентами (+91%), сварщиков (+89%) и упаковщиков (+87%). При этом самые высокие зарплаты на вакансиях с программой наставничества предлагают сварщикам — 96 тысяч 711 рублей и операторам станка — 82 тысячи 384 рубля», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске осенью 2024 года число вакансий с менторскими программами выросло на 6% в сравнении с 2023 годом. При этом зачастую данную опцию предлагают не только офисным, но и рабочим специалистам. Многие челябинцы оценивают такую функцию на отлично.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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