В Челябинске по результатам осени 2024 года сварщики, которым предлагают при поступлении на работу наставника, могут зарабатывать 96 тысяч 711 рублей. А операторы станка с той же опцией получают 82 тысячи 384 рубля за месяц. Чисто вакансий с менторскими программами в данных сферах выросло на 89 и 82 процента соответственно, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«По итогам осени 2024 года в Челябинске число вакансий с менторскими программами больше всего выросло у менеджеров по работе с клиентами (+91%), сварщиков (+89%) и упаковщиков (+87%). При этом самые высокие зарплаты на вакансиях с программой наставничества предлагают сварщикам — 96 тысяч 711 рублей и операторам станка — 82 тысячи 384 рубля», — сообщили в пресс-службе.
В Челябинске осенью 2024 года число вакансий с менторскими программами выросло на 6% в сравнении с 2023 годом. При этом зачастую данную опцию предлагают не только офисным, но и рабочим специалистам. Многие челябинцы оценивают такую функцию на отлично.
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