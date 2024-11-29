Путин показал, что может сделать новичок-губернатор в условиях санкций и СВО

Президент России Владимир Путин убедился, что даже неопытные губернаторы более чем за два года СВО и западных санкций проявили способность управлять сложными регионами. Именно поэтому Путин поставил «отличную» оценку главе Кировской области Александру Соколову, объяснил URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин.
«Как дела? Почему по некоторым позициям [производства сельхозпродукции] снижение? Много еще осталось „аварийки“? Правительство помогает?» — вопросов в ходе этого разговора у Путина было много.
Соколов ответил на все: с переселением из ветхого жилья почти закончили, промышленность и деревообработка растут, строительная отрасль оживилась. Он заверил, что глубоко погрузился во все проблемы региона. «Результаты мы измеряем не в километрах, не в тоннах, а каким образом наши действия меняют подходы, как люди лучше от этого живут», — отчитался глава региона.
Отдельное внимание губернатор уделил мерам по повышению рождаемости. «Мы ввели доплату мамам за рождение первенцев — год платим им зарплату среднюю по региону», — сказал Соколов.
Но Путин напомнил, что в регионе «очень много зданий, школ, детских садов, которые требуют капитального ремонта». Соколов пообещал до 2030 года привести все в порядок. А к 2029 году он намерен завершить и газификацию всего региона — соответствующая программа уже разрабатывается. «Отлично», — заключил Путин.
Соколов был назначен врио губернатора в мае 2022 года. В тот год Путин дважды (еще до выборов) встречался с ним. Сегодня президент фактически проверил результаты первых 2,5 лет работы губернатора в сложном регионе, в условиях начавшейся СВО и свалившихся на всю страну западных санкций, объяснил URA.RU политолог Павел Данилин. «В Кировской области были серьезные застарелые проблемы, связанные с еще советским наследием, потом — с руководством Никиты Белых. [Другой предшественник Соколова] Игорь Васильев не смог до конца выправить ситуацию.
На долю Соколова пришлось решение огромного количества вопросов: обеспечение роста промышленности, зарплат, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство социальных объектов, привлечение рабочей силы в регион. Есть большие успехи, но к сожалению, с главной проблемой региона — депопуляцией — очень тяжело справиться. Однако в этом направлении тоже делаются шаги», — объяснил политолог.
По его мнению, Путин остался доволен работой новичка губернаторского корпуса и убедился, что сделал правильный выбор, доверив ему Кировскую область в 2022 году, в один из самых трудных периодов. «Соколов продемонстрировал, что он эффективный управленец, умеет налаживать связи с населением, много работает и понимает важность своей работы, нужды региона. В этом контексте он, конечно, действительно справился на отлично», — резюмировал Данилин.
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