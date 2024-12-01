«Че, тварь, никому не нужен»: женщина в Нижнем Новгороде бросила в снег младенца

В Нижнем Новгороде многодетная мать бросила ребенка в снег, снимая это на видео
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В Нижнем Новгороде женщина бросила младенца на снег, чтобы снять издевательства и отправить их бывшему
В Нижнем Новгороде женщина бросила младенца на снег, чтобы снять издевательства и отправить их бывшему Фото:

В Нижнем Новгороде произошел шокирующий инцидент: многодетная мать бросила своего полугодовалого ребенка в снег, снимая это на видео. По данным источников, женщина призналась в ненависти к ребенку и снимала видео, чтобы отправить его бывшему супругу. Региональный Следственный комитет уже начал проверку этого случая.

«Че, тварь, никому не нужен? Да, лежи», — передает слова женщины telegram-канал Readovka. Согласно информации от соседей, в семье, где росли четверо детей, они часто подвергались насилию и жестокому обращению. Также стало известно, что женщина рассматривала возможность отказаться от детей еще в роддоме, но в итоге забрала их домой.

Следственными органами Автозаводского района Нижнего Новгорода было инициировано возбуждение уголовного дела против матери ребенка. Согласно материалам дела, вечером 30 ноября 2024 года обвиняемая в одной из квартир на улице Власенко в Автозаводском районе вынесла на улицу свою пятимесячную дочь, разместив ее в снегу, после чего снимала действия на видео, унижая малолетнюю. На текущий момент девочка изъята из семьи и помещена в медицинское учреждение. В рамках уголовного процесса следователь СК России осуществляет ряд следственных мероприятий для выяснения всех деталей произошедшего инцидента.

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В Нижнем Новгороде произошел шокирующий инцидент: многодетная мать бросила своего полугодовалого ребенка в снег, снимая это на видео. По данным источников, женщина призналась в ненависти к ребенку и снимала видео, чтобы отправить его бывшему супругу. Региональный Следственный комитет уже начал проверку этого случая. «Че, тварь, никому не нужен? Да, лежи», — передает слова женщины telegram-канал Readovka . Согласно информации от соседей, в семье, где росли четверо детей, они часто подвергались насилию и жестокому обращению. Также стало известно, что женщина рассматривала возможность отказаться от детей еще в роддоме, но в итоге забрала их домой. Следственными органами Автозаводского района Нижнего Новгорода было инициировано возбуждение уголовного дела против матери ребенка. Согласно материалам дела, вечером 30 ноября 2024 года обвиняемая в одной из квартир на улице Власенко в Автозаводском районе вынесла на улицу свою пятимесячную дочь, разместив ее в снегу, после чего снимала действия на видео, унижая малолетнюю. На текущий момент девочка изъята из семьи и помещена в медицинское учреждение. В рамках уголовного процесса следователь СК России осуществляет ряд следственных мероприятий для выяснения всех деталей произошедшего инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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