«Че, тварь, никому не нужен»: женщина в Нижнем Новгороде бросила в снег младенца

В Нижнем Новгороде произошел шокирующий инцидент: многодетная мать бросила своего полугодовалого ребенка в снег, снимая это на видео. По данным источников, женщина призналась в ненависти к ребенку и снимала видео, чтобы отправить его бывшему супругу. Региональный Следственный комитет уже начал проверку этого случая.
«Че, тварь, никому не нужен? Да, лежи», — передает слова женщины telegram-канал. Согласно информации от соседей, в семье, где росли четверо детей, они часто подвергались насилию и жестокому обращению. Также стало известно, что женщина рассматривала возможность отказаться от детей еще в роддоме, но в итоге забрала их домой.
Следственными органами Автозаводского района Нижнего Новгорода было инициировано возбуждение уголовного дела против матери ребенка. Согласно материалам дела, вечером 30 ноября 2024 года обвиняемая в одной из квартир на улице Власенко в Автозаводском районе вынесла на улицу свою пятимесячную дочь, разместив ее в снегу, после чего снимала действия на видео, унижая малолетнюю. На текущий момент девочка изъята из семьи и помещена в медицинское учреждение. В рамках уголовного процесса следователь СК России осуществляет ряд следственных мероприятий для выяснения всех деталей произошедшего инцидента.
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