Москвичам вернут деньги за сорванные гастроли «Коляда-театра»

02 декабря 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Гастроли в Москве отменил основатель театра Николай Коляда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Москвичам, которые купили билеты на спектакли «Коляда-театра», сорванные драматургом Николаем Колядой, вернут деньги. Об этом сообщили представители театрального центра «На Страстном». Речь идет о 28 выступлениях, среди которых были и премьеры. «К нашему большому сожалению, гастроли „Коляда-Театра“, запланированные на январь—февраль 2025 года, отменяются по техническим причинам», — говорится в сообщении. Если билеты приобретались на сайте центра, средства вернут в течение недели. Представители площадки отказались дополнительно комментировать URA.RU подробности отмены спектаклей. Гастроли в Москве сорвал основатель театра Николай Коляда. Сделал он это из-за того, что центр «На Страстном» передал ему требования неназванных силовиков исключить из программы Олега Ягодина. По некоторым данным, претензии к Ягодину у органов возникли из-за его высказываний против СВО. «Коляда-театр» планировал показать в столице три премьеры — «Фауст», «Вий» и «Ночь игуаны». На некоторые из них были выкуплены почти все билеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москвичам, которые купили билеты на спектакли «Коляда-театра», сорванные драматургом Николаем Колядой, вернут деньги. Об этом сообщили представители театрального центра «На Страстном». Речь идет о 28 выступлениях, среди которых были и премьеры. «К нашему большому сожалению, гастроли „Коляда-Театра“, запланированные на январь—февраль 2025 года, отменяются по техническим причинам», — говорится в сообщении. Если билеты приобретались на сайте центра, средства вернут в течение недели. Представители площадки отказались дополнительно комментировать URA.RU подробности отмены спектаклей. Гастроли в Москве сорвал основатель театра Николай Коляда. Сделал он это из-за того, что центр «На Страстном» передал ему требования неназванных силовиков исключить из программы Олега Ягодина. По некоторым данным, претензии к Ягодину у органов возникли из-за его высказываний против СВО. «Коляда-театр» планировал показать в столице три премьеры — «Фауст», «Вий» и «Ночь игуаны». На некоторые из них были выкуплены почти все билеты.