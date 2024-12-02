Москвичам вернут деньги за сорванные гастроли «Коляда-театра»

Москвичам, которые купили билеты на спектакли «Коляда-театра», сорванные драматургом Николаем Колядой, вернут деньги. Об этом сообщили представители театрального центра «На Страстном». Речь идет о 28 выступлениях, среди которых были и премьеры.
«К нашему большому сожалению, гастроли „Коляда-Театра“, запланированные на январь—февраль 2025 года, отменяются по техническим причинам», — говорится в сообщении. Если билеты приобретались на сайте центра, средства вернут в течение недели. Представители площадки отказались дополнительно комментировать URA.RU подробности отмены спектаклей.
Гастроли в Москве сорвал основатель театра Николай Коляда. Сделал он это из-за того, что центр «На Страстном» передал ему требования неназванных силовиков исключить из программы Олега Ягодина. По некоторым данным, претензии к Ягодину у органов возникли из-за его высказываний против СВО. «Коляда-театр» планировал показать в столице три премьеры — «Фауст», «Вий» и «Ночь игуаны». На некоторые из них были выкуплены почти все билеты.
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