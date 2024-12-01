01 декабря 2024

Житель ХМАО отделался исправительными работами за попытку убийства

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанина к 120 часам исправительных работ
Суд приговорил югорчанина к 120 часам исправительных работ Фото:

Житель Советского района (ХМАО) получил 120 часов исправительных работ за покушение на убийство своей сожительницы. Об этом сообщается в базе данных районного суда.

«[Осужденного] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „В “ ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ему наказание в виде 120 (ста двадцати) часов обязательных работ», — сообщается в картотеке.

Следствие установило, что осужденный, будучи пьяным, во время ссоры с потерпевшей в ответ на оскорбления попытался задушить ее веревкой. После напал на нее с ножом и порезал руки, не имея умысла на убийство. Суд признал его виновным и приговорил к обязательным работам.

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Житель Советского района (ХМАО) получил 120 часов исправительных работ за покушение на убийство своей сожительницы. Об этом сообщается в базе данных районного суда. «[Осужденного] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „В “ ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ему наказание в виде 120 (ста двадцати) часов обязательных работ», — сообщается в картотеке. Следствие установило, что осужденный, будучи пьяным, во время ссоры с потерпевшей в ответ на оскорбления попытался задушить ее веревкой. После напал на нее с ножом и порезал руки, не имея умысла на убийство. Суд признал его виновным и приговорил к обязательным работам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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