Житель ХМАО отделался исправительными работами за попытку убийства

Житель Советского района (ХМАО) получил 120 часов исправительных работ за покушение на убийство своей сожительницы. Об этом сообщается в базе данных районного суда.
«[Осужденного] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „В “ ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ему наказание в виде 120 (ста двадцати) часов обязательных работ», — сообщается в картотеке.
Следствие установило, что осужденный, будучи пьяным, во время ссоры с потерпевшей в ответ на оскорбления попытался задушить ее веревкой. После напал на нее с ножом и порезал руки, не имея умысла на убийство. Суд признал его виновным и приговорил к обязательным работам.
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