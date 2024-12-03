«На первом месте семья»: цыган объяснил, почему 14-летняя вышла замуж за 12-летнего в Екатеринбурге

Цыган Степан Деметер призвал не женить детей в 12 и 14 лет, как в Екатеринбурге

03 декабря 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Традиция рано жениться существует не у всех групп цыган, объяснил собеседник агентства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рано женить детей принято не у всех цыган, и традиция эта в давние времена была перенята в России. Ей следуют лишь некоторые представители цыганского народа, чтобы с ранних лет приучить сыновей и дочерей к семейной жизни. Об этом URA.RU рассказал член организации «Цыгане России» Степан Деметер, комментируя новость о браке 14-летней девочки и 12-летнего мальчика в Екатеринбурге. «Наш народ делится на много диалектов, и есть группа цыган, у которых такая традиция действительно есть. Вообще эту традицию цыгане взяли из русской культуры, переняли в России, где раньше детей выдавали замуж и женили относительно рано. Просто какие-то традиции уже отошли, а в нашей культуре частично остались», — сказал Деметер. Он объяснил, что у цыган на первом месте стоит семья, и ранние браки нацелены на то, чтобы с раннего возраста приучить ребенка к семейным ценностям. «Для цыган в приоритете дети, домашний быт, домашний очаг. Возможно, с этим и связано то, что так рано дочерей выдают замуж и сыновей женят. Чтобы мальчишки не гуляли где-то, не было ничего плохого, чтобы семейная жизнь начиналась прямо с молодого возраста. У нас и разводы в семьях бывают очень редко», — подчеркнул общественник. По его словам, как правило девочка попадает в семью своего так называемого мужа, но живет в ней как ребенок, а не как невестка. Свекровь учит ее быту и семейным премудростям. Дети спят в разных комнатах, а именно супружеские отношения начинаются ближе к 16 годам. Почему в Екатеринбурге брак и беременность случились так рано, собеседник прокомментировать затруднился. «Мы, цыгане, и сами не приветствуем такое, цыганские общественные объединения ратуют за то, чтобы возраст вступления в брак повысили хотя бы до 16 лет. И в первую очередь для того, чтобы дать возможность учиться цыганской молодежи, получать среднее образование. Мы знаем, что у нас есть, к сожалению, проблема с тем, что молодежь не интегрируется в общество из-за того, что детей забирают из школы после того, как они женятся. Это сказывается негативно, потом получается такой социальный разрыв», — сказал Деметер. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 14-летняя девочка вышла замуж за 12-летнего мальчика по цыганским традициям. Она забеременела, и сейчас ждет ребенка. Информацию о несовершеннолетней будущей маме врачи передали в полицию, которая начала проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рано женить детей принято не у всех цыган, и традиция эта в давние времена была перенята в России. Ей следуют лишь некоторые представители цыганского народа, чтобы с ранних лет приучить сыновей и дочерей к семейной жизни. Об этом URA.RU рассказал член организации «Цыгане России» Степан Деметер, комментируя новость о браке 14-летней девочки и 12-летнего мальчика в Екатеринбурге. «Наш народ делится на много диалектов, и есть группа цыган, у которых такая традиция действительно есть. Вообще эту традицию цыгане взяли из русской культуры, переняли в России, где раньше детей выдавали замуж и женили относительно рано. Просто какие-то традиции уже отошли, а в нашей культуре частично остались», — сказал Деметер. Он объяснил, что у цыган на первом месте стоит семья, и ранние браки нацелены на то, чтобы с раннего возраста приучить ребенка к семейным ценностям. «Для цыган в приоритете дети, домашний быт, домашний очаг. Возможно, с этим и связано то, что так рано дочерей выдают замуж и сыновей женят. Чтобы мальчишки не гуляли где-то, не было ничего плохого, чтобы семейная жизнь начиналась прямо с молодого возраста. У нас и разводы в семьях бывают очень редко», — подчеркнул общественник. По его словам, как правило девочка попадает в семью своего так называемого мужа, но живет в ней как ребенок, а не как невестка. Свекровь учит ее быту и семейным премудростям. Дети спят в разных комнатах, а именно супружеские отношения начинаются ближе к 16 годам. Почему в Екатеринбурге брак и беременность случились так рано, собеседник прокомментировать затруднился. «Мы, цыгане, и сами не приветствуем такое, цыганские общественные объединения ратуют за то, чтобы возраст вступления в брак повысили хотя бы до 16 лет. И в первую очередь для того, чтобы дать возможность учиться цыганской молодежи, получать среднее образование. Мы знаем, что у нас есть, к сожалению, проблема с тем, что молодежь не интегрируется в общество из-за того, что детей забирают из школы после того, как они женятся. Это сказывается негативно, потом получается такой социальный разрыв», — сказал Деметер. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 14-летняя девочка вышла замуж за 12-летнего мальчика по цыганским традициям. Она забеременела, и сейчас ждет ребенка. Информацию о несовершеннолетней будущей маме врачи передали в полицию, которая начала проверку.