В центре Екатеринбурга закрыли популярный китайский ресторан

В центре Екатеринбурга закрыли на реновацию китайский ресторан «Дружба»
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Открытие ресторана китайской кухни "Дружба". Екатеринбург , приготовление пищи, приготовление мяса, еда, тау хан
Ресторан открыли в 2017 году Фото:

В Екатеринбурге 2 декабря на время реставрации закрылся китайский ресторан «Дружба» (ул. Красноармейская, 66). Об этом рассказали представители заведения в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Уважаемые гости, со 2 декабря наш ресторан находится на реновации», — следует из поста. Заведение с обновленными интерьером и меню планируют открыть в конце текущего месяца.

Ранее в Екатеринбурге тайно и внезапно закрыли ресторан Gege и бар «Иван». Первый презентовали в 2021 году, а второй — в середине сентября 2024 года. Внутри помещений остались лишь строительные материалы и голые стены. Оба заведения принадлежали рестораторам Борису Короткину, Анне Гегечкори и Карену Саргсяну.

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В Екатеринбурге 2 декабря на время реставрации закрылся китайский ресторан «Дружба» (ул. Красноармейская, 66). Об этом рассказали представители заведения в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Уважаемые гости, со 2 декабря наш ресторан находится на реновации», — следует из поста. Заведение с обновленными интерьером и меню планируют открыть в конце текущего месяца. Ранее в Екатеринбурге тайно и внезапно закрыли ресторан Gege и бар «Иван». Первый презентовали в 2021 году, а второй — в середине сентября 2024 года. Внутри помещений остались лишь строительные материалы и голые стены. Оба заведения принадлежали рестораторам Борису Короткину, Анне Гегечкори и Карену Саргсяну.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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