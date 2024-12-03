В центре Екатеринбурга закрыли популярный китайский ресторан

В центре Екатеринбурга закрыли на реновацию китайский ресторан «Дружба»

03 декабря 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Ресторан открыли в 2017 году Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге 2 декабря на время реставрации закрылся китайский ресторан «Дружба» (ул. Красноармейская, 66). Об этом рассказали представители заведения в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Уважаемые гости, со 2 декабря наш ресторан находится на реновации», — следует из поста. Заведение с обновленными интерьером и меню планируют открыть в конце текущего месяца. Ранее в Екатеринбурге тайно и внезапно закрыли ресторан Gege и бар «Иван». Первый презентовали в 2021 году, а второй — в середине сентября 2024 года. Внутри помещений остались лишь строительные материалы и голые стены. Оба заведения принадлежали рестораторам Борису Короткину, Анне Гегечкори и Карену Саргсяну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 2 декабря на время реставрации закрылся китайский ресторан «Дружба» (ул. Красноармейская, 66). Об этом рассказали представители заведения в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Уважаемые гости, со 2 декабря наш ресторан находится на реновации», — следует из поста. Заведение с обновленными интерьером и меню планируют открыть в конце текущего месяца. Ранее в Екатеринбурге тайно и внезапно закрыли ресторан Gege и бар «Иван». Первый презентовали в 2021 году, а второй — в середине сентября 2024 года. Внутри помещений остались лишь строительные материалы и голые стены. Оба заведения принадлежали рестораторам Борису Короткину, Анне Гегечкори и Карену Саргсяну.