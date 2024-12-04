Появились рендеры гигантских терм на месте многострадального ТЦ в Екатеринбурге

Появились рендеры терм «Баден-Бадена» на месте ТЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге

04 декабря 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Площадь терм составит 90 тысяч «квадратов» (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Появились новые рендеры термального комплекса Badenland, который построят на месте многострадального торгового центра «Комсомолл». Площадь объекта, где оборудуют огромный бассейн и множество саун, составит 90 тысяч квадратных метров. Запуск первой очереди курорта намечен на 2025 год, рассказали URA.RU в пресс-службе Baden Family. Информация о сделке по приобретению проблемного ТЦ появилась в начале марта. Окончательная стоимость объекта не разглашается, но ранее его пытались продать за 1,4 миллиарда рублей. Представители компании ранее уже публиковали рендеры четырехэтажного кластера. После того как с 2014 по 2015 годы ГИБДД перекрыла въезды в «Комсомолл», в нем серьезно упал поток покупателей. В конце концов, выйти на нормальные показатели торговый центр так и не смог — даже с переделанными путями въезда и выезда. Рендер: пресс-служба Baden Family Рендер: пресс-служба Baden Family Рендер: пресс-служба Baden Family Рендер: пресс-служба Baden Family Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появились новые рендеры термального комплекса Badenland, который построят на месте многострадального торгового центра «Комсомолл». Площадь объекта, где оборудуют огромный бассейн и множество саун, составит 90 тысяч квадратных метров. Запуск первой очереди курорта намечен на 2025 год, рассказали URA.RU в пресс-службе Baden Family. Информация о сделке по приобретению проблемного ТЦ появилась в начале марта. Окончательная стоимость объекта не разглашается, но ранее его пытались продать за 1,4 миллиарда рублей. Представители компании ранее уже публиковали рендеры четырехэтажного кластера. После того как с 2014 по 2015 годы ГИБДД перекрыла въезды в «Комсомолл», в нем серьезно упал поток покупателей. В конце концов, выйти на нормальные показатели торговый центр так и не смог — даже с переделанными путями въезда и выезда.