В Свердловской музкомедии устроили закрытую вечеринку с политиками, пригласили звезду 90-х. Фото

В Екатеринбурге прошли съемки новогодней программы телеканала ОТВ

05 декабря 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Съемки новогодней программы длились около трех часов Фото: Илья Московец © URA.RU Театр музкомедии в Екатеринбурге на один вечер превратился в съемочную площадку. Политики и медийные персоны нашли время в плотном графике, чтобы сняться в новогодней программе — ее телеканал ОТВ покажет 31 декабря. Побывать на закрытой вечеринке со звездным гостем удалось побывать URA.RU. Перед стартом трехчасовых съемок гостям провели инструктаж: сделал это аватар, созданный с помощью нейросети, которую активно используют на телеканале. Милая бабушка с экрана попросила гостей побольше улыбаться, слушать режиссера и не волноваться, ведь в случае чего эпизоды можно переписать. Как только установки были получены, дали команду «Мотор». Ведущие много шутили с участниками, обсуждали с ними итоги года и планы на грядущий 2025-й. Среди тех, кто смог поучаствовать в съемках, оказались депутат Госдумы Антон Шипулин, министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков, глава минэка Руслан Садыков, вице-губернатор Олег Чемезов и его супруга, глава регионального Союза женщин Ирины Чемезовой, полпред губернатора в Северном управленческом округе Александр Вервейн, ректор Уральского государственного педагогического университета Юрий Биктуганов, мэры Сысерти и Ирбита Дмитрий Нисковских и Николай Юдин, координатор проекта «Женское движение Единой России» Кристина Якушева. Кроме представителей власти, в программе появятся талантливые свердловчане разных возрастов. Не обошлось на съемочной площадке без присутствия знаменитости. На сцене в этот вечер блистал Андрей Державин — лидер группы «Сталкер» и исполнитель песен «Катя-Катерина», «Чужая свадьба». Он исполнял хиты, а также много общался с публикой и сделал ей неожиданное признание, какое именно — зрители увидят на ОТВ в новогоднюю ночь. В прошлом году команда телеканала впервые создала новогоднюю программу подобного масштаба. Тогда в «Теле. Елке» снялись экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, мисс Екатеринбург-2023 Александра Кузнецова, гонщик Сергей Карякин, декан факультета журналистики Уральского федерального университета Иван Некрасов, создатель «Ночи музыки» Евгений Горенбург, музыкант Александр Пантыкин и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Театр музкомедии в Екатеринбурге на один вечер превратился в съемочную площадку. Политики и медийные персоны нашли время в плотном графике, чтобы сняться в новогодней программе — ее телеканал ОТВ покажет 31 декабря. Побывать на закрытой вечеринке со звездным гостем удалось побывать URA.RU. Перед стартом трехчасовых съемок гостям провели инструктаж: сделал это аватар, созданный с помощью нейросети, которую активно используют на телеканале. Милая бабушка с экрана попросила гостей побольше улыбаться, слушать режиссера и не волноваться, ведь в случае чего эпизоды можно переписать. Как только установки были получены, дали команду «Мотор». Ведущие много шутили с участниками, обсуждали с ними итоги года и планы на грядущий 2025-й. Среди тех, кто смог поучаствовать в съемках, оказались депутат Госдумы Антон Шипулин, министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков, глава минэка Руслан Садыков, вице-губернатор Олег Чемезов и его супруга, глава регионального Союза женщин Ирины Чемезовой, полпред губернатора в Северном управленческом округе Александр Вервейн, ректор Уральского государственного педагогического университета Юрий Биктуганов, мэры Сысерти и Ирбита Дмитрий Нисковских и Николай Юдин, координатор проекта «Женское движение Единой России» Кристина Якушева. Кроме представителей власти, в программе появятся талантливые свердловчане разных возрастов. Не обошлось на съемочной площадке без присутствия знаменитости. На сцене в этот вечер блистал Андрей Державин — лидер группы «Сталкер» и исполнитель песен «Катя-Катерина», «Чужая свадьба». Он исполнял хиты, а также много общался с публикой и сделал ей неожиданное признание, какое именно — зрители увидят на ОТВ в новогоднюю ночь. В прошлом году команда телеканала впервые создала новогоднюю программу подобного масштаба. Тогда в «Теле. Елке» снялись экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, мисс Екатеринбург-2023 Александра Кузнецова, гонщик Сергей Карякин, декан факультета журналистики Уральского федерального университета Иван Некрасов, создатель «Ночи музыки» Евгений Горенбург, музыкант Александр Пантыкин и другие.