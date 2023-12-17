Что зрители увидят в новогоднюю ночь в беспрецедентном шоу от ОТВ. Фото

В Екатеринбурге сняли новогоднее шоу «Теле.Елки»

18 декабря 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Юлия Михалкова будет вести новогоднюю передачу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Телеканал ОТВ провел съемки новогоднего шоу, которое станет первой программой местного телевидения подобного масштаба. Ради этого в Свердловском театре музкомедии собрались политики, звезды и общественные деятели города. Посмотреть на подготовку «Теле.Елки» удалось корреспонденту URA.RU. Шоу будет состоять из музыкальных выступлений, шуток от экс-участницы «Уральских пельменей» Юлии Михалковой и поздравлений от известных людей города. Например, на мероприятии засветились мисс Екатеринбург-2023 Александра Кузнецова, гонщик Сергей Карякин, декан факультета журналистики Уральского федерального университета Иван Некрасов, создатель «Ночи музыки» Евгений Горенбург, музыкант Александр Пантыкин и пресс-секретарь МЧС по Свердловской области Михаил Протасов. Известно, что именитые персоны поздравят зрителей, дадут напутствие на грядущий год и украсят елку предметами, символизирующими знаковое событие, которое произошло с ними в этом году. Например, спикер заксобрания Людмила Бабушкина повесит шарик-триколор, а Некрасов — игрушку Чебурашку. Также удивят живым символом года, которого поцелует в мордочку один из гостей. Концерт будет идти около часа, а затем на ОТВ запустят бесконечное поздравление от уральцев, с помощью которого телеканал планирует попасть в книгу рекордов России. Шоу ОТВ покажут в эфире после полуночи — сразу следом за выступлениями президента РФ Владимира Путина и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Помимо съемок проекта, телеканал запишет поздравления от всех желающих свердловчан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Телеканал ОТВ провел съемки новогоднего шоу, которое станет первой программой местного телевидения подобного масштаба. Ради этого в Свердловском театре музкомедии собрались политики, звезды и общественные деятели города. Посмотреть на подготовку «Теле.Елки» удалось корреспонденту URA.RU. Шоу будет состоять из музыкальных выступлений, шуток от экс-участницы «Уральских пельменей» Юлии Михалковой и поздравлений от известных людей города. Например, на мероприятии засветились мисс Екатеринбург-2023 Александра Кузнецова, гонщик Сергей Карякин, декан факультета журналистики Уральского федерального университета Иван Некрасов, создатель «Ночи музыки» Евгений Горенбург, музыкант Александр Пантыкин и пресс-секретарь МЧС по Свердловской области Михаил Протасов. Известно, что именитые персоны поздравят зрителей, дадут напутствие на грядущий год и украсят елку предметами, символизирующими знаковое событие, которое произошло с ними в этом году. Например, спикер заксобрания Людмила Бабушкина повесит шарик-триколор, а Некрасов — игрушку Чебурашку. Также удивят живым символом года, которого поцелует в мордочку один из гостей. Концерт будет идти около часа, а затем на ОТВ запустят бесконечное поздравление от уральцев, с помощью которого телеканал планирует попасть в книгу рекордов России. Шоу ОТВ покажут в эфире после полуночи — сразу следом за выступлениями президента РФ Владимира Путина и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Помимо съемок проекта, телеканал запишет поздравления от всех желающих свердловчан.