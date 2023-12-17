Телеканал ОТВ провел съемки новогоднего шоу, которое станет первой программой местного телевидения подобного масштаба. Ради этого в Свердловском театре музкомедии собрались политики, звезды и общественные деятели города. Посмотреть на подготовку «Теле.Елки» удалось корреспонденту URA.RU.
Шоу будет состоять из музыкальных выступлений, шуток от экс-участницы «Уральских пельменей» Юлии Михалковой и поздравлений от известных людей города. Например, на мероприятии засветились мисс Екатеринбург-2023 Александра Кузнецова, гонщик Сергей Карякин, декан факультета журналистики Уральского федерального университета Иван Некрасов, создатель «Ночи музыки» Евгений Горенбург, музыкант Александр Пантыкин и пресс-секретарь МЧС по Свердловской области Михаил Протасов.
Известно, что именитые персоны поздравят зрителей, дадут напутствие на грядущий год и украсят елку предметами, символизирующими знаковое событие, которое произошло с ними в этом году. Например, спикер заксобрания Людмила Бабушкина повесит шарик-триколор, а Некрасов — игрушку Чебурашку. Также удивят живым символом года, которого поцелует в мордочку один из гостей. Концерт будет идти около часа, а затем на ОТВ запустят бесконечное поздравление от уральцев, с помощью которого телеканал планирует попасть в книгу рекордов России.
Шоу ОТВ покажут в эфире после полуночи — сразу следом за выступлениями президента РФ Владимира Путина и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Помимо съемок проекта, телеканал запишет поздравления от всех желающих свердловчан.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.