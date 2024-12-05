В Екатеринбурге 5 декабря на складах в районе Химмаша силовики устроили облаву на мигрантов, 34 из которых оказались нелегалами. Большей части пойманных иностранцев грозит депортация. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.
«В рамках рейда сотрудники полиции проверили одно из мест концентрации иностранных граждан, а именно строения на улице Черняховского. В результате было выявлено 34 нарушителя миграционного законодательства РФ: по части первой статьи 18.8 КоАП РФ — 27 человек (нарушение правил миграционного учета), статье 18.11 КоАП РФ — семь человек (нарушение иммиграционных правил)», — следует из сообщения. Отмечается, что 21 мигранту грозит выдворение на родину.
Операцию проводили на территории обслуживания отдела полиции №13 Чкаловского района. В ней приняли участие сотрудники территориального ОВД, в том числе строевые подразделения ППСП и Госавтоинспекции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!