Силовики накрыли склады с десятками нелегальных мигрантов в Екатеринбурге. Фото

На складах в Екатеринбурге полицейские поймали 34 нелегальных мигранта
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунарка. Москва, автозак, мигранты, полиция, гастарбайтеры, полицейский рейд
Иностранцев доставили в отдел полиции (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 5 декабря на складах в районе Химмаша силовики устроили облаву на мигрантов, 34 из которых оказались нелегалами. Большей части пойманных иностранцев грозит депортация. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«В рамках рейда сотрудники полиции проверили одно из мест концентрации иностранных граждан, а именно строения на улице Черняховского. В результате было выявлено 34 нарушителя миграционного законодательства РФ: по части первой статьи 18.8 КоАП РФ — 27 человек (нарушение правил миграционного учета), статье 18.11 КоАП РФ — семь человек (нарушение иммиграционных правил)», — следует из сообщения. Отмечается, что 21 мигранту грозит выдворение на родину.

Операцию проводили на территории обслуживания отдела полиции №13 Чкаловского района. В ней приняли участие сотрудники территориального ОВД, в том числе строевые подразделения ППСП и Госавтоинспекции.

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В Екатеринбурге 5 декабря на складах в районе Химмаша силовики устроили облаву на мигрантов, 34 из которых оказались нелегалами. Большей части пойманных иностранцев грозит депортация. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «В рамках рейда сотрудники полиции проверили одно из мест концентрации иностранных граждан, а именно строения на улице Черняховского. В результате было выявлено 34 нарушителя миграционного законодательства РФ: по части первой статьи 18.8 КоАП РФ — 27 человек (нарушение правил миграционного учета), статье 18.11 КоАП РФ — семь человек (нарушение иммиграционных правил)», — следует из сообщения. Отмечается, что 21 мигранту грозит выдворение на родину. Операцию проводили на территории обслуживания отдела полиции №13 Чкаловского района. В ней приняли участие сотрудники территориального ОВД, в том числе строевые подразделения ППСП и Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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