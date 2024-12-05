05 декабря 2024

В Нижневартовске перевозчик раздаст жителям бесплатные транспортные карты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозчик раздаст 500 транспортных карт
Перевозчик раздаст 500 транспортных карт Фото:

Перевозчик из Нижневартовска (ХМАО) «Домтрансавто» к 94-летнему дню рождения региона раздаст жителям города 500 транспортных карт «Тройка» с уникальным дизайном и бесплатными поездками, выпущенные специальным тиражом. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «Вконтакте».

«На транспортной карте Авка приятный сюрприз для пассажиров — две бесплатные поездки. Часть карт будет вручена зрителям на концерте, а остальные будут переданы образовательным учреждениям и культурным организациям города Нижневартовска», — сообщается на странице компании. Идею разработать карту с изображением редкого животного придумал студент НВГУ Вадим Ахметов.

Карты вартовчане смогут получить на концерте «Земля моя Югра» в честь дня рождения округа. Он состоится во Дворце искусств 6 декабря в 18:00. Часть карт получат зрители, а остальные будут переданы образовательным и культурным организациям города.

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Перевозчик из Нижневартовска (ХМАО) «Домтрансавто» к 94-летнему дню рождения региона раздаст жителям города 500 транспортных карт «Тройка» с уникальным дизайном и бесплатными поездками, выпущенные специальным тиражом. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «Вконтакте». «На транспортной карте Авка приятный сюрприз для пассажиров — две бесплатные поездки. Часть карт будет вручена зрителям на концерте, а остальные будут переданы образовательным учреждениям и культурным организациям города Нижневартовска», — сообщается на странице компании. Идею разработать карту с изображением редкого животного придумал студент НВГУ Вадим Ахметов. Карты вартовчане смогут получить на концерте «Земля моя Югра» в честь дня рождения округа. Он состоится во Дворце искусств 6 декабря в 18:00. Часть карт получат зрители, а остальные будут переданы образовательным и культурным организациям города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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