В Нижневартовске перевозчик раздаст жителям бесплатные транспортные карты

Перевозчик из Нижневартовска (ХМАО) «Домтрансавто» к 94-летнему дню рождения региона раздаст жителям города 500 транспортных карт «Тройка» с уникальным дизайном и бесплатными поездками, выпущенные специальным тиражом. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «Вконтакте».
«На транспортной карте Авка приятный сюрприз для пассажиров — две бесплатные поездки. Часть карт будет вручена зрителям на концерте, а остальные будут переданы образовательным учреждениям и культурным организациям города Нижневартовска», — сообщается на странице компании. Идею разработать карту с изображением редкого животного придумал студент НВГУ Вадим Ахметов.
Карты вартовчане смогут получить на концерте «Земля моя Югра» в честь дня рождения округа. Он состоится во Дворце искусств 6 декабря в 18:00. Часть карт получат зрители, а остальные будут переданы образовательным и культурным организациям города.
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