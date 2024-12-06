«ВКонтакте» начнет активнее помогать бизнесу

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о расширении возможностей интеграции бизнес-сообществ с сервисом YCLIENTS. Это улучшение поможет представителям бизнеса привлекать больше клиентов благодаря усовершенствованным функциям сотрудничества. Об этом сообщила директор по развитию бизнес вертикалей VK Анна Ефименко.
«Мы постоянно развиваем свой инструментарий, чтобы предприниматели, развивающие свое дело с помощью YCLIENTS, могли пользоваться всеми возможностями „ВКонтакте“: находить новую аудиторию, использовать контент для ее привлечения, растить лояльность подписчиков и зарабатывать на своем деле. Ожидаем, что после упрощения интеграции количество записей на услуги бизнеса вырастет примерно на 20%», — рассказала Ефименко.
Интеграция с сервисом YCLIENTS значительно упростит работу предпринимателей в соцсети. Теперь не потребуется вручную добавлять информацию о своих услугах в сообщества на платформе «ВКонтакте» — процесс будет автоматизирован. Подписчики смогут ознакомиться с предлагаемыми услугами, их стоимостью и доступными временными слотами, а также записаться на интересующие их услуги прямо через социальную сеть. Такая упрощенная система интеграции с YCLIENTS открывает перед бизнесами возможность привлечения новых клиентов из числа пользователей «ВКонтакте» и способствует увеличению доходов.
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