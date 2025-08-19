Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высказывание президента Финляндии Александра Стубба, который провел параллели между нынешней Украиной и Финляндией, которая во Второй мировой войне была на стороне нацистской Германии. Ранее, на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, Стубб заявил, что украинский конфликт можно было бы урегулировать по подобию Московского перемирия 1944 года.
«Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики?» — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что история отношений между СССР и Финляндией в тот период связана с поддержкой нацистской Германии и преступлениями против мирного населения. По словам Захаровой, «опыт взаимодействия» Финляндии с Россией, на который ссылался Стубб, выражался в участии первой в блокаде Ленинграда и создании концлагерей на оккупированных территориях.
Дипломат также напомнила, что смена позиции Финляндии в 1944 году произошла лишь под давлением наступления Красной Армии и успехов СССР в войне против Германии и ее союзников. В контексте заявления Стубба Захарова отметила, что если финский президент действительно намерен повторить сценарий 1944 года, ему следует пересмотреть свои взгляды на нынешних союзников и занять более критическую позицию к киевским властям.
Слова Стубба прозвучали во время встречи европейских лидеров с Трампом в Белом доме, где темой было урегулирование конфликта на Украине. Финский президент оправдал свое присутствие тем, что его страна имеет «опыт взаимодействия» и протяженную границу с Россией. Также он отметил, что сейчас можно найти решение, такое же, которое было найдено в 1944 году. Тогда СССР победил Финляндию и получил несколько территорий. Позднее Стубб попытался оправдаться за свои слова.
