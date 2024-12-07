Сургутяне раскупили билеты на главный новогодний спектакль

Одна из самых популярных новогодних постановок «Щелкунчик» вызвала ажиотаж у жителей Сургута (ХМАО), которые раскупили большинство билетов на балет. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«Это рождественская сказка о заколдованном принце, превращенном в куклу Щелкунчик. О доброй девочке Маше и их противнике злом Мышином короле», — следует из афиши. На момент публикации большинство билетов оказались раскуплены, однако свободные места еще есть как на балконе, так и в партере.
Среди других новогодних постановок, которые покажут в Сургуте, — «Снежная королева». В спектакле сыграют актеры кукольного театра «Петрушка».
Между тем, в ХМАО приедет и главный Дед Мороз России. Волшебник станет одним из гостей съезда новогодних персонажей в Ханты-Мансийске.
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