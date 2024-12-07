07 декабря 2024
06 декабря 2024

Сургутяне раскупили билеты на главный новогодний спектакль

Балет «Щелкунчик» вызвал ажиотаж у жителей Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Балет «Щелкунчик» покажут в Сургуте в январе
Балет «Щелкунчик» покажут в Сургуте в январе Фото:

Одна из самых популярных новогодних постановок «Щелкунчик» вызвала ажиотаж у жителей Сургута (ХМАО), которые раскупили большинство билетов на балет. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«Это рождественская сказка о заколдованном принце, превращенном в куклу Щелкунчик. О доброй девочке Маше и их противнике злом Мышином короле», — следует из афиши. На момент публикации большинство билетов оказались раскуплены, однако свободные места еще есть как на балконе, так и в партере.

Среди других новогодних постановок, которые покажут в Сургуте, — «Снежная королева». В спектакле сыграют актеры кукольного театра «Петрушка».

Между тем, в ХМАО приедет и главный Дед Мороз России. Волшебник станет одним из гостей съезда новогодних персонажей в Ханты-Мансийске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одна из самых популярных новогодних постановок «Щелкунчик» вызвала ажиотаж у жителей Сургута (ХМАО), которые раскупили большинство билетов на балет. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «Это рождественская сказка о заколдованном принце, превращенном в куклу Щелкунчик. О доброй девочке Маше и их противнике злом Мышином короле», — следует из афиши. На момент публикации большинство билетов оказались раскуплены, однако свободные места еще есть как на балконе, так и в партере. Среди других новогодних постановок, которые покажут в Сургуте, — «Снежная королева». В спектакле сыграют актеры кукольного театра «Петрушка». Между тем, в ХМАО приедет и главный Дед Мороз России. Волшебник станет одним из гостей съезда новогодних персонажей в Ханты-Мансийске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...