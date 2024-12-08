08 декабря 2024

В Челябинске готовятся к открытию елочных базаров. Видео

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Карта размещения елочных базаров в Челябинске формируется, сообщил Лошкин
Карта размещения елочных базаров в Челябинске формируется, сообщил Лошкин Фото:

В Челябинске продолжается подготовка к открытию елочных базаров. Как сообщил 9 декабря мэр Алексей Лошкин, карта размещения точек продаж уже готова. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в администрации.

«Работа по формированию мест размещения уже ведется главами районов. Мне докладывают, что все места елочных базаров санкционированы и законны. В случае выявления не нанесенных на карту мест расположения будем принимать меры, привлекать к ответственности», — сообщил Лошкин.

Открытие новогодних базаров в Челябинске анонсировали в конце ноября. Ранее корреспондент URA.RU также сообщал о начале установки главной елки на площади Революции, 5 декабря туда же завезли первый лед для создания новогодних фигур.

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В Челябинске продолжается подготовка к открытию елочных базаров. Как сообщил 9 декабря мэр Алексей Лошкин, карта размещения точек продаж уже готова. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в администрации. «Работа по формированию мест размещения уже ведется главами районов. Мне докладывают, что все места елочных базаров санкционированы и законны. В случае выявления не нанесенных на карту мест расположения будем принимать меры, привлекать к ответственности», — сообщил Лошкин. Открытие новогодних базаров в Челябинске анонсировали в конце ноября. Ранее корреспондент URA.RU также сообщал о начале установки главной елки на площади Революции, 5 декабря туда же завезли первый лед для создания новогодних фигур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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