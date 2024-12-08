В Челябинске продолжается подготовка к открытию елочных базаров. Как сообщил 9 декабря мэр Алексей Лошкин, карта размещения точек продаж уже готова. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в администрации.
«Работа по формированию мест размещения уже ведется главами районов. Мне докладывают, что все места елочных базаров санкционированы и законны. В случае выявления не нанесенных на карту мест расположения будем принимать меры, привлекать к ответственности», — сообщил Лошкин.
Открытие новогодних базаров в Челябинске анонсировали в конце ноября. Ранее корреспондент URA.RU также сообщал о начале установки главной елки на площади Революции, 5 декабря туда же завезли первый лед для создания новогодних фигур.
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