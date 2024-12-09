09 декабря 2024

Заказ екатеринбурженки в маркетплейсе попал в доставочный ад. Скрин

Курьер маркетплейса потерял доставку екатеринбурженки и вынудил ее обходить ПВЗ
© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько шляп нужны были для гангстерского квиза
Несколько шляп нужны были для гангстерского квиза Фото:

В Екатеринбурге девушка заказала в маркетплейсе Wildberries две гангстерские шляпы для квиза 30 ноября, но так и не смогла получить свой товар. Курьер потерял заказ, а в четырех пунктах выдачи, куда покупательницу направляла поддержка, было пусто. Об этом рассказала читательница URA.RU.

«Доставка курьером должна была быть 3 декабря (все сразу оплатила). Но этого не случилось. В пятницу [6 декабря] начала писать в техподдержку. Там бот ответил, что все в пункте выдачи, но адреса пункта выдачи никто не дал. Я обошла три дома. Нигде заказа нет», — рассказала девушка.

Оператор из поддержки позже заявил, что заказ находится в другом конце города (на ЖБИ), куда и направилась покупательница. Однако в нужном пункте выдачи ей заявили, что такого заказа у них нет, а курьер его не везет, так как тоже не знает, куда пропал товар. Мероприятие, для которого нужны были шляпы, уже прошло, но девушка все еще надеется найти заказ. В приложении у вещей уже несколько дней стоит статус «на поиске».

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В Екатеринбурге девушка заказала в маркетплейсе Wildberries две гангстерские шляпы для квиза 30 ноября, но так и не смогла получить свой товар. Курьер потерял заказ, а в четырех пунктах выдачи, куда покупательницу направляла поддержка, было пусто. Об этом рассказала читательница URA.RU. «Доставка курьером должна была быть 3 декабря (все сразу оплатила). Но этого не случилось. В пятницу [6 декабря] начала писать в техподдержку. Там бот ответил, что все в пункте выдачи, но адреса пункта выдачи никто не дал. Я обошла три дома. Нигде заказа нет», — рассказала девушка. Оператор из поддержки позже заявил, что заказ находится в другом конце города (на ЖБИ), куда и направилась покупательница. Однако в нужном пункте выдачи ей заявили, что такого заказа у них нет, а курьер его не везет, так как тоже не знает, куда пропал товар. Мероприятие, для которого нужны были шляпы, уже прошло, но девушка все еще надеется найти заказ. В приложении у вещей уже несколько дней стоит статус «на поиске».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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