В Екатеринбурге девушка заказала в маркетплейсе Wildberries две гангстерские шляпы для квиза 30 ноября, но так и не смогла получить свой товар. Курьер потерял заказ, а в четырех пунктах выдачи, куда покупательницу направляла поддержка, было пусто. Об этом рассказала читательница URA.RU.
«Доставка курьером должна была быть 3 декабря (все сразу оплатила). Но этого не случилось. В пятницу [6 декабря] начала писать в техподдержку. Там бот ответил, что все в пункте выдачи, но адреса пункта выдачи никто не дал. Я обошла три дома. Нигде заказа нет», — рассказала девушка.
Оператор из поддержки позже заявил, что заказ находится в другом конце города (на ЖБИ), куда и направилась покупательница. Однако в нужном пункте выдачи ей заявили, что такого заказа у них нет, а курьер его не везет, так как тоже не знает, куда пропал товар. Мероприятие, для которого нужны были шляпы, уже прошло, но девушка все еще надеется найти заказ. В приложении у вещей уже несколько дней стоит статус «на поиске».
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