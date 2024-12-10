Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу

Актриса Раиса Рязанова, известная по роли в комедии «Москва слезам не верит», была госпитализирована с проблемами с сердцем, которые могут стать причиной инфаркта. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Артистка пожаловалась врачам на боли в груди. Врачи диагностировали у Рязановой нарушение ритма сердца — так называемый синдром слабости синусового узла, из-за которого может остановиться сердце, а также случиться острый инфаркт», — передает telegram-канал. Там добавили, что состояние актрисы усугубляется повышенным артериальным давлением.
Медицинские специалисты назначили Рязановой курс лечения и предусмотрели проведение дополнительных медицинских исследований. В настоящее время она находится на стадии восстановления в домашних условиях.
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