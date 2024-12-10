Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу

Shot: Раиса Рязанова попала в больницу из-за проблем с сердцем
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи назначили Рязановой лечение и отправили на домашнее восстановление
Врачи назначили Рязановой лечение и отправили на домашнее восстановление Фото:

Актриса Раиса Рязанова, известная по роли в комедии «Москва слезам не верит», была госпитализирована с проблемами с сердцем, которые могут стать причиной инфаркта. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Артистка пожаловалась врачам на боли в груди. Врачи диагностировали у Рязановой нарушение ритма сердца — так называемый синдром слабости синусового узла, из-за которого может остановиться сердце, а также случиться острый инфаркт», — передает telegram-канал. Там добавили, что состояние актрисы усугубляется повышенным артериальным давлением.

Медицинские специалисты назначили Рязановой курс лечения и предусмотрели проведение дополнительных медицинских исследований. В настоящее время она находится на стадии восстановления в домашних условиях.

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Актриса Раиса Рязанова, известная по роли в комедии «Москва слезам не верит», была госпитализирована с проблемами с сердцем, которые могут стать причиной инфаркта. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Артистка пожаловалась врачам на боли в груди. Врачи диагностировали у Рязановой нарушение ритма сердца — так называемый синдром слабости синусового узла, из-за которого может остановиться сердце, а также случиться острый инфаркт», — передает telegram-канал. Там добавили, что состояние актрисы усугубляется повышенным артериальным давлением. Медицинские специалисты назначили Рязановой курс лечения и предусмотрели проведение дополнительных медицинских исследований. В настоящее время она находится на стадии восстановления в домашних условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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