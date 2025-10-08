Россияне в рамках «Монетной недели» обменяли монеты на 29,6 млн рублей

В рамках акции «Монетная неделя», проходившей с 22 сентября по 4 октября, жители России обменяли в банках монеты на сумму более 29,6 миллиона рублей. Об этом сообщили российские журналисты.
«Россияне в рамках акции „Монетная неделя“ обменяли в банках монеты на сумму более 29,6 миллиона рублей», — пишет РИА «Новости». Акция, направленная на возвращение мелочи в оборот, позволила гражданам обменять накопленные монеты на бумажные купюры или зачислить средства на банковский счет.
«В рамках акции „Монетная неделя“ клиенты нашего банка обменяли около 130 тысяч монет на сумму свыше 430 тысяч рублей. Наибольшей популярностью пользовались монеты номиналом 10 копеек, 1 рубль и 10 рублей — именно они чаще всего встречаются в обращении», — прокомментировала Наталья Савченко, директор кассовых операций банка «Дом.РФ». Она отметила, что 98% участников предпочли обменять монеты на банкноты или памятные монеты из недрагоценных металлов, что указывает на интерес к коллекционным сериям.
В Газпромбанке сообщили, что их кассовые подразделения приняли от более чем 2000 человек около 2,3 миллиона монет на сумму примерно 9,3 миллиона рублей, при этом наиболее часто обменивались монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей. В банке подчеркнули, что клиенты отдавали предпочтение обмену обычных монет на тематические серии, такие как «Города воинской славы» и «Союзмультфильм», которые Банк России дополнительно предоставлял кредитным организациям в период проведения акции.
Совкомбанк зафиксировал обмен 29 314 монет на 66 882 рубля, с преобладанием 10-копеечных, рублевых и 10-рублевых монет. Наибольший объем обмена пришелся на Россельхозбанк, где было принято 4 657 816 монет на общую сумму 19 567 965 рублей, что по весу составило около 19,8 тонны. Здесь также лидировали 10-рублевые монеты. «Абсолют банк» обменял 52 749 монет на сумму почти 240 тысяч рублей, отмечая высокий спрос на монеты номиналом 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.