Детей в России защитят от вейпов

Госдума приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за повторную продажу табака и вейпов несовершеннолетним
В России вводится уголовная ответственность за повторную продажу табачных изделий и вейпов несовершеннолетним. Соответствующий законопроект приняла Госдума.
«Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за повторную продажу табака и вейпов детям», — пишет РИА Новости. Инициатива направлена на усиление контроля за соблюдением законодательства в сфере оборота табачной продукции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.