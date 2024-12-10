Детей в России защитят от вейпов

ГД ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям
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Госдума приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за повторную продажу табака и вейпов несовершеннолетним
Госдума приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за повторную продажу табака и вейпов несовершеннолетним Фото:

В России вводится уголовная ответственность за повторную продажу табачных изделий и вейпов несовершеннолетним. Соответствующий законопроект приняла Госдума.

«Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за повторную продажу табака и вейпов детям», — пишет РИА Новости. Инициатива направлена на усиление контроля за соблюдением законодательства в сфере оборота табачной продукции.

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В России вводится уголовная ответственность за повторную продажу табачных изделий и вейпов несовершеннолетним. Соответствующий законопроект приняла Госдума. «Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за повторную продажу табака и вейпов детям», — пишет РИА Новости. Инициатива направлена на усиление контроля за соблюдением законодательства в сфере оборота табачной продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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