«Главного гонщика» мэрии Челябинска отправили в СИЗО. Фото

Челябинский суд закрыл на два месяца в СИЗО директора «Трасса 74» Ефимова

05 февраля 2025 в 19:43 Размер текста - 17 +

Сергей Ефимов был задержан 4 февраля за взятку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тракторозаводский райсуд Челябинска 5 февраля отправил в СИЗО Сергея Ефимова, занимающего пост директора МБУ «Трасса 74», подведомственного управлению по физической культуре и спорту администрации областного центра. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, в изоляции топ-менеджер проведет два месяца. «Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде содержания под стражу сроком на два месяца, то есть до 4 апреля 2025 года», — зачитала решение судья Альбина Бушина. Вину Ефимов не признал. По данным суда, 51-летний Ефимов не женат, но у него есть полуторагодовалый ребенок. Адвокат подозреваемого попросил суд допросить его мать, несмотря на протесты прокурора и следователя, суд разрешил это сделать. Мать Ефимова ответила, что ее сын никогда не брал взятки. По ее словам, он является патриотом, на нем держится местный автоспорт. Она отметила, что у сына есть проблемы со здоровьем и она готова ухаживать за ним и приносить еду, если его поместят под домашний арест. Кроме того, адвокат запросил время составления рапорта об обнаружении признаков преступления, где указано время возбуждения уголовного дела 5:30 утра. Он заявил, что считает возбуждение уголовного дела незаконным и просил суд продлить сроки задержания на 24 часа, чтобы предоставить дополнительные документы и собрать сумму залога. Из материалов дела следует, что деньги передавались частями ежемесячно с апреля по декабрь 2023 года и с января по август 2024 года. Следователь отметил, что Ефимов прописан в Челябинске, но проживает в частном доме в Сосновском районе. У него есть обширные связи, поэтому он может повлиять на ход следствия и свидетелей или скрыться. Он потребовал избрать меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе сроком на два месяца, то есть до 4 апреля. Суд ходатайство следователя удовлетворил. Ефимов был задержан утром 4 февраля сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По месту его жительства и работы были проведены обыски. Также оперативные мероприятия прошли в управлении по физической культуре и спорта. По словам защитника, обвинение построено на показаниях единственного свидетеля, который оговорил его доверителя. К тому же свидетель сам находится под арестом, и его рассказ о передаче денег Ефимову в больших сумках недоказуем. Больше того, завод находился на это территории более 10 лет — до того, как появился центр автоспорта. Тем не менее, КУиЗО передал землю под трассу, и именно Закоян был заинтересован в аресте Ефимова, который просил его убрать предприятие. Ефимова обвинили в получении взяток от представителя ООО ПКФ «Глобус». По данным URA.RU, им стал Арайик Закоян, сын Мясника Закояна, проходящего по делу дорожной ОПГ. Деньги Ефимов получал на протяжении нескольких лет. Общая сумма вознаграждения составила не менее четырех миллионов рублей. За это он, по данным следствия, разместил на территории, переданной «Трасса 74» для размещения гоночного трека, завод по изготовлению асфальтобетонной смеси. В мэрии Челябинска, комментируя задержание Ефимова, заявили, что заинтересованы во всестороннем расследовании. Со стороны городских властей следствию оказывается полное содействие. Ефимова задержали 4 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первоначально его допросили в качестве подозреваемого, уже затем — обвиняемого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следствие и гособвинитель настаивают на содержании обвиняемого под стражей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В зале суда Павел Сергей Ефимов выглядел подавленным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тракторозаводский райсуд Челябинска 5 февраля отправил в СИЗО Сергея Ефимова, занимающего пост директора МБУ «Трасса 74», подведомственного управлению по физической культуре и спорту администрации областного центра. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, в изоляции топ-менеджер проведет два месяца. «Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде содержания под стражу сроком на два месяца, то есть до 4 апреля 2025 года», — зачитала решение судья Альбина Бушина. Вину Ефимов не признал. По данным суда, 51-летний Ефимов не женат, но у него есть полуторагодовалый ребенок. Адвокат подозреваемого попросил суд допросить его мать, несмотря на протесты прокурора и следователя, суд разрешил это сделать. Мать Ефимова ответила, что ее сын никогда не брал взятки. По ее словам, он является патриотом, на нем держится местный автоспорт. Она отметила, что у сына есть проблемы со здоровьем и она готова ухаживать за ним и приносить еду, если его поместят под домашний арест. Кроме того, адвокат запросил время составления рапорта об обнаружении признаков преступления, где указано время возбуждения уголовного дела 5:30 утра. Он заявил, что считает возбуждение уголовного дела незаконным и просил суд продлить сроки задержания на 24 часа, чтобы предоставить дополнительные документы и собрать сумму залога. Из материалов дела следует, что деньги передавались частями ежемесячно с апреля по декабрь 2023 года и с января по август 2024 года. Следователь отметил, что Ефимов прописан в Челябинске, но проживает в частном доме в Сосновском районе. У него есть обширные связи, поэтому он может повлиять на ход следствия и свидетелей или скрыться. Он потребовал избрать меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе сроком на два месяца, то есть до 4 апреля. Суд ходатайство следователя удовлетворил. Ефимов был задержан утром 4 февраля сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По месту его жительства и работы были проведены обыски. Также оперативные мероприятия прошли в управлении по физической культуре и спорта. По словам защитника, обвинение построено на показаниях единственного свидетеля, который оговорил его доверителя. К тому же свидетель сам находится под арестом, и его рассказ о передаче денег Ефимову в больших сумках недоказуем. Больше того, завод находился на это территории более 10 лет — до того, как появился центр автоспорта. Тем не менее, КУиЗО передал землю под трассу, и именно Закоян был заинтересован в аресте Ефимова, который просил его убрать предприятие. Ефимова обвинили в получении взяток от представителя ООО ПКФ «Глобус». По данным URA.RU, им стал Арайик Закоян, сын Мясника Закояна, проходящего по делу дорожной ОПГ. Деньги Ефимов получал на протяжении нескольких лет. Общая сумма вознаграждения составила не менее четырех миллионов рублей. За это он, по данным следствия, разместил на территории, переданной «Трасса 74» для размещения гоночного трека, завод по изготовлению асфальтобетонной смеси. В мэрии Челябинска, комментируя задержание Ефимова, заявили, что заинтересованы во всестороннем расследовании. Со стороны городских властей следствию оказывается полное содействие.