Экс-заведующая детсадом в ХМАО пойдет под суд за кражу шести миллионов рублей

Прокуратура города Когалыма (ХМАО) направила в суд уголовное дело в отношении бывших руководителей детсада «Буратино». Обвиняемые, бывшая заведующая и ее заместитель, подозреваются в хищении шести миллионов рублей из бюджета, сообщили агентству URA.RU в пресс-службах окружного следственного комитета и надзорного ведомства.
«Прокуратура Когалыма направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму почти шесть млн рублей. Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения „Буратино“ и ее заместителя», — отметили в СК и прокуратуре.
По информации следствия, обвиняемые присваивали себе премии работников. Также заведующая учреждением составила фиктивные трудовые договоры по двум должностям: сотрудники не работали, а зарплата выплачивалась — руководительница распоряжалась деньгами по своему усмотрению.
В ходе следствия было установлено, что заведующая также получила гражданство иностранного государства и не уведомила об этом миграционную службу. Прокуратура подала исковое заявление о взыскании с обвиняемых ущерба, причиненного городскому бюджету.
Ранее URA.RU писало, что Генпрокуратура России провела проверку в детском саду «Колокольчик» Когалыма (ХМАО) и обнаружила нарушения трудового законодательства. Надзорный орган привлек к ответственности должностных лиц в администрации города и заведующего детсадом, а педагогам сделали перерасчет отпускных.
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