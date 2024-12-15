Пригожин счел Любовь Успенскую за «террористку»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал любовь Успенской к ее дочери террористической

15 декабря 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

По словам Пригожина, любовь Успенской к дочери террористическая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал отношения певицы Любови Успенской с ее дочерью. По его словам, любовь исполнительницы к Татьяне Плаксиной «террористическая». «То, что она [Успенская] ее [Плаксину] любит и обожает, в этом нет никаких сомнений. Просто нужно давать свободу… Она сама разберется», — заявил Пригожин в шоу «Ты не поверишь!». Он подчеркнул, что Успенская выражает любовь «террором». По словам шоумена, отношения родственников улучшаются, когда те находятся на расстоянии. Некоторым необходимо понять, что дети — это не собственность родителей, поделился Пригожин. Ранее появилась информация, что дочь Любови Успенской якобы пропала. Однако Плаксина, сбежав от матери, оказалась в Израиле, но приехать домой не могла из-за обострившейся политической ситуации. После возвращения, 21 ноября, Успенская добавила свою дочь в райдер и представила новые требования организаторам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал отношения певицы Любови Успенской с ее дочерью. По его словам, любовь исполнительницы к Татьяне Плаксиной «террористическая». «То, что она [Успенская] ее [Плаксину] любит и обожает, в этом нет никаких сомнений. Просто нужно давать свободу… Она сама разберется», — заявил Пригожин в шоу «Ты не поверишь!». Он подчеркнул, что Успенская выражает любовь «террором». По словам шоумена, отношения родственников улучшаются, когда те находятся на расстоянии. Некоторым необходимо понять, что дети — это не собственность родителей, поделился Пригожин. Ранее появилась информация, что дочь Любови Успенской якобы пропала. Однако Плаксина, сбежав от матери, оказалась в Израиле, но приехать домой не могла из-за обострившейся политической ситуации. После возвращения, 21 ноября, Успенская добавила свою дочь в райдер и представила новые требования организаторам.