Пригожин счел Любовь Успенскую за «террористку»

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал отношения певицы Любови Успенской с ее дочерью. По его словам, любовь исполнительницы к Татьяне Плаксиной «террористическая».
«То, что она [Успенская] ее [Плаксину] любит и обожает, в этом нет никаких сомнений. Просто нужно давать свободу… Она сама разберется», — заявил Пригожин в шоу «Ты не поверишь!». Он подчеркнул, что Успенская выражает любовь «террором».
По словам шоумена, отношения родственников улучшаются, когда те находятся на расстоянии. Некоторым необходимо понять, что дети — это не собственность родителей, поделился Пригожин.
Ранее появилась информация, что дочь Любови Успенской якобы пропала. Однако Плаксина, сбежав от матери, оказалась в Израиле, но приехать домой не могла из-за обострившейся политической ситуации. После возвращения, 21 ноября, Успенская добавила свою дочь в райдер и представила новые требования организаторам.
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