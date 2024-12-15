Пригожин счел Любовь Успенскую за «террористку»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал любовь Успенской к ее дочери террористической
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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, пригожин иосиф
По словам Пригожина, любовь Успенской к дочери террористическая Фото:

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал отношения певицы Любови Успенской с ее дочерью. По его словам, любовь исполнительницы к Татьяне Плаксиной «террористическая».

«То, что она [Успенская] ее [Плаксину] любит и обожает, в этом нет никаких сомнений. Просто нужно давать свободу… Она сама разберется», — заявил Пригожин в шоу «Ты не поверишь!». Он подчеркнул, что Успенская выражает любовь «террором».

По словам шоумена, отношения родственников улучшаются, когда те находятся на расстоянии. Некоторым необходимо понять, что дети — это не собственность родителей, поделился Пригожин.

Ранее появилась информация, что дочь Любови Успенской якобы пропала. Однако Плаксина, сбежав от матери, оказалась в Израиле, но приехать домой не могла из-за обострившейся политической ситуации. После возвращения, 21 ноября, Успенская добавила свою дочь в райдер и представила новые требования организаторам.

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Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал отношения певицы Любови Успенской с ее дочерью. По его словам, любовь исполнительницы к Татьяне Плаксиной «террористическая». «То, что она [Успенская] ее [Плаксину] любит и обожает, в этом нет никаких сомнений. Просто нужно давать свободу… Она сама разберется», — заявил Пригожин в шоу «Ты не поверишь!». Он подчеркнул, что Успенская выражает любовь «террором». По словам шоумена, отношения родственников улучшаются, когда те находятся на расстоянии. Некоторым необходимо понять, что дети — это не собственность родителей, поделился Пригожин. Ранее появилась информация, что дочь Любови Успенской якобы пропала. Однако Плаксина, сбежав от матери, оказалась в Израиле, но приехать домой не могла из-за обострившейся политической ситуации. После возвращения, 21 ноября, Успенская добавила свою дочь в райдер и представила новые требования организаторам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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