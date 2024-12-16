Белоусов: в 2024 году над Россией сбили 215 ракет ATACMS и 1629 HIMARS

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Российские силы ПВО показали отменную работу, заявил Белоусов
Российские силы ПВО показали отменную работу, заявил Белоусов Фото:
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В 2024 году российские силы ПВО сбили над регионами РФ 215 ракет ATACMS и 1629 ракет HIMARS. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава министерства Андрей Белоусов.

«Только в текущем году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, 215 баллистических ракет ATACMS, 1629 реактивных снарядов HIMARS», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».

Он отметил высокую эффективность российских средств противовоздушной обороны на протяжении всей специальной военной операции. Также Белоусов указал на то, что было сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP и более 27 тысяч беспилотников.

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В 2024 году российские силы ПВО сбили над регионами РФ 215 ракет ATACMS и 1629 ракет HIMARS. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава министерства Андрей Белоусов. «Только в текущем году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, 215 баллистических ракет ATACMS, 1629 реактивных снарядов HIMARS», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он отметил высокую эффективность российских средств противовоздушной обороны на протяжении всей специальной военной операции. Также Белоусов указал на то, что было сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP и более 27 тысяч беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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