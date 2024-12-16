Путин: в зоне СВО наступил переломный момент

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Россия прибрала инициативу к своим рукам в зоне СВО, заявил Путин
Россия прибрала инициативу к своим рукам в зоне СВО, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин объявил о переломе в зоне СВО. По словам главы государства, инициатива полностью на стороне ВС РФ.

«На самом деле, это перелом на линии боевого соприкосновения», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент добавил, что российская армия полностью перехватила стратегическую инициативу в боях с украинскими войсками.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также сообщал о переломе в зоне проведения спецоперации. По его словам, Вооруженные силы России наращивают наступательные действия на южнодонецком и харьковском направлениях, вытесняя ВСУ.

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На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин объявил о переломе в зоне СВО. По словам главы государства, инициатива полностью на стороне ВС РФ. «На самом деле, это перелом на линии боевого соприкосновения», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент добавил, что российская армия полностью перехватила стратегическую инициативу в боях с украинскими войсками. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также сообщал о переломе в зоне проведения спецоперации. По его словам, Вооруженные силы России наращивают наступательные действия на южнодонецком и харьковском направлениях, вытесняя ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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