Путин: в зоне СВО наступил переломный момент

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин объявил о переломе в зоне СВО. По словам главы государства, инициатива полностью на стороне ВС РФ.
«На самом деле, это перелом на линии боевого соприкосновения», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент добавил, что российская армия полностью перехватила стратегическую инициативу в боях с украинскими войсками.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также сообщал о переломе в зоне проведения спецоперации. По его словам, Вооруженные силы России наращивают наступательные действия на южнодонецком и харьковском направлениях, вытесняя ВСУ.
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