Сбер возобновил сделки по семейной ипотеке

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Сбербанк снова выдает льготную ипотеку
Сбербанк снова выдает льготную ипотеку Фото:

Сбербанк объявил о возобновлении сделок по программе «Семейная ипотека». Об этом заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи

«Сбербанк возобновляет проведение сделок по льготной программе „Семейная ипотека“ на Домклик», — заявил Алексей Лейпи, его слова приводит РИА Новости. Отмечается, что новая система выдачи кредитов позволит избежать расходования лимитов в будущем. А минимальный первоначальный взнос составляет от 20,1% по объектам застройщиков. 

Сбербанк приостановил выдачу ипотеки по этой программе с 30 октября. Это произошло из-за исчерпания лимита.

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Сбербанк объявил о возобновлении сделок по программе «Семейная ипотека». Об этом заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи «Сбербанк возобновляет проведение сделок по льготной программе „Семейная ипотека“ на Домклик», — заявил Алексей Лейпи, его слова приводит РИА Новости. Отмечается, что новая система выдачи кредитов позволит избежать расходования лимитов в будущем. А минимальный первоначальный взнос составляет от 20,1% по объектам застройщиков.  Сбербанк приостановил выдачу ипотеки по этой программе с 30 октября. Это произошло из-за исчерпания лимита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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