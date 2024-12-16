Сбербанк объявил о возобновлении сделок по программе «Семейная ипотека». Об этом заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи
«Сбербанк возобновляет проведение сделок по льготной программе „Семейная ипотека“ на Домклик», — заявил Алексей Лейпи, его слова приводит РИА Новости. Отмечается, что новая система выдачи кредитов позволит избежать расходования лимитов в будущем. А минимальный первоначальный взнос составляет от 20,1% по объектам застройщиков.
Сбербанк приостановил выдачу ипотеки по этой программе с 30 октября. Это произошло из-за исчерпания лимита.
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