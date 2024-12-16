Кировский район Екатеринбурга подтверждает статус одного из аутсайдеров по уборке в городе. Снег и лед во многих участках не убраны, автомобилисты и пешеходы испытывают серьезные неудобства. Как район — обитель городской интеллигенции — переживает осадки, наблюдал корреспондент URA.RU.
Советская
Дороги почищены плохо, а там, где почищено, не убран снег с обочин. «Неудовлетворительно оцениваю работу. Тротуары не чистятся вообще. Людям на работу утром идти очень плохо. А потом, когда снегу натопчут, получаются выбоины и скользко. И поэтому большой травматизм у нас», — убежден встретившийся журналисту местный житель.
Сиреневый бульвар — Сыромолотова
В пешеходных зонах навалены снежные кучи. А возле остановок бардак.
Софьи Ковалевской — переулок Ученический
На остановках образовались настоящие снежные завалы. И с обочин тоже не был убран снег. Тротуары, заметил корреспондент, не посыпаны реагентом. «Могу сравнить с прошлым годом. Гораздо хуже стало. Даже в снежную погоду было все посыпано, снег практически убран. Куча песка, которую посыпают, лежит у нас во дворе уже месяца два. Но вокруг скользко. Она уже засыпана снегом, она уже замерзла, но никто ничего не посыпает. Везде скользко, везде колдобины, везде сугробы», — негодовала местная жительница.
Сулимова
Проезжая часть была расчищена, но снег на обочинах лежал. На тротуарах, местами действительно прибранных, снежная каша остается.
Смазчиков
На проезжей части местами образовались небольшие валы. Но в целом ходить и ездить там безопасно.
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