«Скользко, колдобины»: Кировский район Екатеринбурга подтверждает статус аутсайдера по уборке. Видео

Жители Кировского района Екатеринбурга жалуются на снежные кучи

16 декабря 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Пор словам местных жителей, коммунальщики не справляются с уборкой снега (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Кировский район Екатеринбурга подтверждает статус одного из аутсайдеров по уборке в городе. Снег и лед во многих участках не убраны, автомобилисты и пешеходы испытывают серьезные неудобства. Как район — обитель городской интеллигенции — переживает осадки, наблюдал корреспондент URA.RU. Советская Дороги почищены плохо, а там, где почищено, не убран снег с обочин. «Неудовлетворительно оцениваю работу. Тротуары не чистятся вообще. Людям на работу утром идти очень плохо. А потом, когда снегу натопчут, получаются выбоины и скользко. И поэтому большой травматизм у нас», — убежден встретившийся журналисту местный житель. Сиреневый бульвар — Сыромолотова В пешеходных зонах навалены снежные кучи. А возле остановок бардак. Софьи Ковалевской — переулок Ученический На остановках образовались настоящие снежные завалы. И с обочин тоже не был убран снег. Тротуары, заметил корреспондент, не посыпаны реагентом. «Могу сравнить с прошлым годом. Гораздо хуже стало. Даже в снежную погоду было все посыпано, снег практически убран. Куча песка, которую посыпают, лежит у нас во дворе уже месяца два. Но вокруг скользко. Она уже засыпана снегом, она уже замерзла, но никто ничего не посыпает. Везде скользко, везде колдобины, везде сугробы», — негодовала местная жительница. Сулимова Проезжая часть была расчищена, но снег на обочинах лежал. На тротуарах, местами действительно прибранных, снежная каша остается. Смазчиков На проезжей части местами образовались небольшие валы. Но в целом ходить и ездить там безопасно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский район Екатеринбурга подтверждает статус одного из аутсайдеров по уборке в городе. Снег и лед во многих участках не убраны, автомобилисты и пешеходы испытывают серьезные неудобства. Как район — обитель городской интеллигенции — переживает осадки, наблюдал корреспондент URA.RU. Советская Дороги почищены плохо, а там, где почищено, не убран снег с обочин. «Неудовлетворительно оцениваю работу. Тротуары не чистятся вообще. Людям на работу утром идти очень плохо. А потом, когда снегу натопчут, получаются выбоины и скользко. И поэтому большой травматизм у нас», — убежден встретившийся журналисту местный житель. Сиреневый бульвар — Сыромолотова В пешеходных зонах навалены снежные кучи. А возле остановок бардак. Софьи Ковалевской — переулок Ученический На остановках образовались настоящие снежные завалы. И с обочин тоже не был убран снег. Тротуары, заметил корреспондент, не посыпаны реагентом. «Могу сравнить с прошлым годом. Гораздо хуже стало. Даже в снежную погоду было все посыпано, снег практически убран. Куча песка, которую посыпают, лежит у нас во дворе уже месяца два. Но вокруг скользко. Она уже засыпана снегом, она уже замерзла, но никто ничего не посыпает. Везде скользко, везде колдобины, везде сугробы», — негодовала местная жительница. Сулимова Проезжая часть была расчищена, но снег на обочинах лежал. На тротуарах, местами действительно прибранных, снежная каша остается. Смазчиков На проезжей части местами образовались небольшие валы. Но в целом ходить и ездить там безопасно.