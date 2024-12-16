РФ запускает массовое производство «Орешника»: главное об СВО за 16 декабря

Украинский конфликт перешел в финальную стадию. «Орешник» начнут серийно производить в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, разговоры о рождественском перемирии и миротворцах на Украине преждевременны. Киев никогда не получит дальнобойные ракеты Taurus. Главное о спецоперации на Украине 16 декабря — в материале URA.RU.
«Орешник» запустят в серийное производство
Новейшую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник» в ближайшее время запустят в массовое производство. Об этом Путин сообщил в ходе своего выступления на коллегии Минобороны. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
По словам российского лидера, разработка и последующее внедрение «Орешника» в ВС РФ может существенно снизить потребность в применении ядерного оружия. Отмечается, что данное оружие способно успешно поражать цели на территории всей Европы.
Рождественское перемирие на Украине
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о прекращении огня на Рождество остается открытым. По его словам, украинская сторона пока не показала готовности поддержать данное решение
Песков также напомнил, что глава Украины Владимир Зеленский фактически запретил своему правительство начинать переговоры с Россией. Поэтому РФ продолжает выполнять свои задачи в рамках СВО.
Шольц: Киев никогда не получит ракеты Taurus
Глава ФРГ Олаф Шольц сделал заявление, что Германия не передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, такое решение подвергнет опасности всю Европу. Об этом он сообщил ходе заседания Бундестага. Его слова передает N-TV.
Ранее Шольц уже неоднократно высказывался, что поставок дальнобойных ракет Украине не будет. Даже на фоне разрешения Киеву от США наносить удары по дальним объектам РФ.
Спецоперация на Украине перешла в решающую стадию
Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ объявил о переломном моменте в ходе СВО. По его словам, армия России полностью взяла стратегическую инициативу в боях с ВСУ.
О переломе на всей линии соприкосновения заявлял также заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он сообщил, что ВС РФ стремительно наступают, вытесняя ВСУ на южнодонецком и харьковском направлениях.
В 2024 году над Россией сбили почти две тысячи ракет
В текущем году на территории России силами ПВО было сбито 215 ракет ATACMS и 1629 ракет HIMARS. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Он также подчеркнул особую результативность российских средств ПВО на протяжении всей спецоперации. Белоусов отметил также 86 сбитых крылатых ракет Storm Shadow и SCALP и более 27 тысяч беспилотников.
ВС РФ освободили поселок под Красноармейском
Глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» доложил, что военные России зачистили поселок Шевченко от ВСУ. Он расположен вблизи Красноармейска в Донецкой Народной Республике.
Будут ли миротворцы на Украине
По словам Пескова, украинская сторона по-прежнему воздерживается от любых переговоров. Поэтому говорить о размещении миротворцев на Украине преждевременно, подчеркнул он.
Песков напомнил, что Москва несколько раз выражала готовность к мирному решению конфликта на базе Стамбульских договоренностей. Однако украинская сторона покинула переговоры.
Боец ВСУ сообщил о приказах расстреливать мирных жителей Курской области
Украинский военный Артур Пломбирус рассказал, что командование приказывало расстреливать мирных жителей и российских бойцов в Курской области. Об этом сообщил Пятый канал.
По словам пленного, в его подразделении большинство военных ранее были судимы за тяжкие преступления. Среди них — убийства, изнасилования и мародерство.
В Курскую область ВСУ вторглись 6 августа. Сейчас на территории действует режим ЧС федерального масштаба и проводится контртеррористическая операция (КТО).
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