Песков оценил URA.RU разговоры о миротворцах на Украине

Говорить о размещении миротворцев на Украине преждевременно. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU подобные обсуждения среди европейских политиков.
«Миротворцы... Украинская сторона по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров, более того, фактически документально эти переговоры президент Зеленский сам себе запретил. В этих условиях мы продолжаем специальную военную операцию, пока ни о каких переговорах речь не идет», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль неоднократно заявлял о возможности возобновить переговоры на базе Стамбульских договоренностей. Они «были согласованы, но потом украинская сторона покинула стол переговоров», напомнил Песков.
По информации Politico, европейские лидеры намерены обсудить 18 декабря с Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте развертывание миротворческих сил на Украине. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон ездил в Польшу для обсуждения этой же темы. Италия заявила, что отправит свой контингент, как только будет принято такое решение. В то же время глава евродипломатии Каллас говорит, что в ЕС этот вопрос не поднимается до установления мира на Украине.
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