Песков оценил URA.RU разговоры о миротворцах на Украине

Песков заявил, что рассуждать о размещении миротворцев на Украине преждевременно
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока ни о каких переговорах речи не идет
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока ни о каких переговорах речи не идет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Говорить о размещении миротворцев на Украине преждевременно. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU подобные обсуждения среди европейских политиков.

«Миротворцы... Украинская сторона по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров, более того, фактически документально эти переговоры президент Зеленский сам себе запретил. В этих условиях мы продолжаем специальную военную операцию, пока ни о каких переговорах речь не идет», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль неоднократно заявлял о возможности возобновить переговоры на базе Стамбульских договоренностей. Они «были согласованы, но потом украинская сторона покинула стол переговоров», напомнил Песков.

По информации Politico, европейские лидеры намерены обсудить 18 декабря с Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте развертывание миротворческих сил на Украине. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон ездил в Польшу для обсуждения этой же темы. Италия заявила, что отправит свой контингент, как только будет принято такое решение. В то же время глава евродипломатии Каллас говорит, что в ЕС этот вопрос не поднимается до установления мира на Украине.

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Говорить о размещении миротворцев на Украине преждевременно. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU подобные обсуждения среди европейских политиков. «Миротворцы... Украинская сторона по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров, более того, фактически документально эти переговоры президент Зеленский сам себе запретил. В этих условиях мы продолжаем специальную военную операцию, пока ни о каких переговорах речь не идет», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль неоднократно заявлял о возможности возобновить переговоры на базе Стамбульских договоренностей. Они «были согласованы, но потом украинская сторона покинула стол переговоров», напомнил Песков. По информации Politico, европейские лидеры намерены обсудить 18 декабря с Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте развертывание миротворческих сил на Украине. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон ездил в Польшу для обсуждения этой же темы. Италия заявила, что отправит свой контингент, как только будет принято такое решение. В то же время глава евродипломатии Каллас говорит, что в ЕС этот вопрос не поднимается до установления мира на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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