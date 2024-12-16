Перемирие с Киевом и гибель военных КНДР под Курском: заявления Пескова 16 декабря

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев в данный момент не проявляет готовности к переговорам, что, по его словам, значительно усложняет перспективы для достижения перемирия. Относительно информации о возможной гибели военных КНДР в Курской области он рекомендовал обращаться за разъяснениями к Минобороны. Что еще Песков сказал журналистам 16 декабря — в материале URA.RU.
Будет ли рождественское перемирие
На вопрос о возможности временного прекращения огня на Рождество, Песков указал, что пока этот вопрос остается открытым. Он отметил, что президент России Владимир Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Однако, по словам Пескова, украинская сторона не проявила готовности поддержать эти усилия.
Представитель Кремля указал на тот факт, что украинский лидер Владимира Зеленский фактически запретил своему правительству вести переговоры. В таких условиях Россия продолжает проводить специальную военную операцию, и говорить о каких-либо будущих переговорах пока преждевременно.
Появятся ли миротворцы на Украине
На вопрос о том, как Кремль видит разговоры европейских лидеров о развертывании миротворческих сил на Украине, Песков отметил, что такие обсуждения в текущий момент скорее преждевременны. Он связал отказ украинской стороны от переговоров с тем, что говорить о миротворцах «тоже очевидно преждевременно».
Представители Европы продолжают обсуждать вопросы, касающиеся безопасности на Украине. Однако, как отметил Песков, конкретных решений, которые могли бы быть реализованы на практике, пока не существует.
Что будет с российскими военными базами в Сирии
Отвечая на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии, Песков отметил, что окончательных решений пока не принято. Ведется диалог с представителями тех сил, которые контролируют ситуацию в стране. Пресс-секретарь добавил, что будущее этих баз будет определяться в ходе продолжительного диалога.
Действительно ли в Курской области погибли военные КНДР
В ответ на информацию о том, что по данным украинской разведки погибли 30 северокорейских военных на территории Курской области, Дмитрий Песков воздержался от комментариев. Он указал, что этот вопрос следует адресовать Министерству обороны.
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