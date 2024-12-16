Пермские власти надеются отстоять у силовиков будущего мэра депрессивной территории

Повторные выборы главы Косинского округа назначены на 4 марта. Об этом сообщает telegram-канал «На местах». Источники URA.RU считают, что выбор даты связан с претензией силовиков в адрес основного претендента на пост мэра Косы, и.о . главы территории Светлане Захарченко. Сейчас в суде проходит повторное рассмотрение уголовного дела о халатности при приемке ею квартир для детей-сирот.
«Осенью по ходатайству Захарченко была назначена повторная судебная строительная техническая экспертиза. В начале 2025 года ее выводы, допустим, представят суду, и появится решение. А к марту она точно успеет сделать справку об отсутствии судимости. По всей видимости, власти надеются, что Захарченко избежит наказания», — говорят инсайдеры.
Летом 2023 года Светлану Захарченко признали виновной в халатности при покупке квартир для детей-сирот. Он возглавляла приемочную комиссию будучи вице-мэром. В составе комиссии не было специалистов, которые были бы способны выявить нарушения. И Захарченко знала об этом. В результате ее действий бюджету был причинен ущерб в 6 млн рублей. А сироты получили квартиры без коммунальных удобств, коммуникаций и даже раковин. Кудымкарской городской суд приговорил ее к штрафу в 50 тысяч рублей, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Пермский краевой суд позже оправдал Захарченко. Сейчас дело рассматривается в Кудымкарском городском суде повторно.
Конкурс по отбору главы Косинского округа, назначенный на 6 декабря, был сорван: не поступило ни одной заявки. Альтернативным кандидатом Захарченко являлся бывший начальник Кочевской полиции Руслан Аблемитов, но он тоже ждет разрешения ситуации по Захарченко. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края, на момент публикации ответ не был получен.
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