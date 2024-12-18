Волонтеры молодежных организаций пришли на помощь после разлива мазута на Кубани

Волонтеры акции «Мы вместе», Движения первых, «Молодой гвардии „Единой России“ и Народного фронта принимают участие в устранении последствий аварии танкеров, перевозивших мазут, в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС.
«Участникам акции необходимо иметь с собой перчатки, мешки для мусора, лопаты, а также теплую одежду и обувь. В случае нехватки инвентаря, его предоставят на месте. Кроме того, для добровольцев будут организованы пункты для питания и обогрева», — ссылается ТАСС на сообщение Росмолодежи.
Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» получили значительные повреждения, что привело к их затоплению и разливу мазута в акватории Черного моря. В результате инцидента погиб вахтенный матрос одного из судов, а несколько членов экипажа с различными травмами были госпитализированы. Капитанам нефтетанкеров предъявлено обвинение.
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