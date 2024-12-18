18 декабря 2024

Волонтеры молодежных организаций пришли на помощь после разлива мазута на Кубани

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для волонтеров организованы пункты обогрева
Для волонтеров организованы пункты обогрева Фото:

Волонтеры акции «Мы вместе», Движения первых, «Молодой гвардии „Единой России“ и Народного фронта принимают участие в устранении последствий аварии танкеров, перевозивших мазут, в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС. 

«Участникам акции необходимо иметь с собой перчатки, мешки для мусора, лопаты, а также теплую одежду и обувь. В случае нехватки инвентаря, его предоставят на месте. Кроме того, для добровольцев будут организованы пункты для питания и обогрева», — ссылается ТАСС на сообщение Росмолодежи. 

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» получили значительные повреждения, что привело к их затоплению и разливу мазута в акватории Черного моря. В результате инцидента погиб вахтенный матрос одного из судов, а несколько членов экипажа с различными травмами были госпитализированы. Капитанам нефтетанкеров предъявлено обвинение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волонтеры акции «Мы вместе», Движения первых, «Молодой гвардии „Единой России“ и Народного фронта принимают участие в устранении последствий аварии танкеров, перевозивших мазут, в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС.  «Участникам акции необходимо иметь с собой перчатки, мешки для мусора, лопаты, а также теплую одежду и обувь. В случае нехватки инвентаря, его предоставят на месте. Кроме того, для добровольцев будут организованы пункты для питания и обогрева», — ссылается ТАСС на сообщение Росмолодежи.  Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» получили значительные повреждения, что привело к их затоплению и разливу мазута в акватории Черного моря. В результате инцидента погиб вахтенный матрос одного из судов, а несколько членов экипажа с различными травмами были госпитализированы. Капитанам нефтетанкеров предъявлено обвинение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...