СК предъявил обвинения капитанам потерпевших крушение в Черном море танкеров

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В результате столкновения погиб человек
В результате столкновения погиб человек Фото:

Капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевшим крушение в Черном море, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУСК Крыма и Севастополя. Обвинения касаются нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

«Капитанам нефтетанкеров „Волгонефть-239“ и „Волгонефть-212“ предъявлено обвинение в ... [нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа]», — сообщили в пресс-службе.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» получили значительные повреждения, что привело к их затоплению и разливу мазута в акватории Черного моря. В результате инцидента погиб вахтенный матрос одного из судов, а несколько членов экипажа с различными травмами были госпитализированы.

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Капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевшим крушение в Черном море, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУСК Крыма и Севастополя. Обвинения касаются нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. «Капитанам нефтетанкеров „Волгонефть-239“ и „Волгонефть-212“ предъявлено обвинение в ... [нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа]», — сообщили в пресс-службе. Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» получили значительные повреждения, что привело к их затоплению и разливу мазута в акватории Черного моря. В результате инцидента погиб вахтенный матрос одного из судов, а несколько членов экипажа с различными травмами были госпитализированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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