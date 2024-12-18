СК предъявил обвинения капитанам потерпевших крушение в Черном море танкеров

Капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевшим крушение в Черном море, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУСК Крыма и Севастополя. Обвинения касаются нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
«Капитанам нефтетанкеров „Волгонефть-239“ и „Волгонефть-212“ предъявлено обвинение в ... [нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа]», — сообщили в пресс-службе.
Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» получили значительные повреждения, что привело к их затоплению и разливу мазута в акватории Черного моря. В результате инцидента погиб вахтенный матрос одного из судов, а несколько членов экипажа с различными травмами были госпитализированы.
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